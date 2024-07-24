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Профсоюзы Беларуси передали новый трактор лепельскому колледжу

24 июля 2024 13:43
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Новая техника для качественной учебы. Профсоюзы Беларуси передали новый трактор Лепельскому аграрно-техническому колледжу. «Беларус» украшает юбилейная надпись: он выпущен специально к 120-летию профсоюзного движения страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Профсоюзы Беларуси передали новый трактор лепельскому колледжу-1

Учреждение образования, которому передали ценный подарок, выбрано неслучайно. На протяжении 50 лет колледж готовит востребованные кадры для сельского хозяйства. Новая техника поможет молодым людям на практике отрабатывать профессиональные навыки и приходить на свои рабочие места подготовленными специалистами.

Профсоюзы Беларуси передали новый трактор лепельскому колледжу-4

Юрий Сенько, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Трактор, наверное, мы впервые передаем. Будем рассматривать. Не скажу, что это будут трактора постоянно. Некие такие вещи, которые будут направлены на стимулирование обучения человека труда.

Профсоюзы Беларуси передали новый трактор лепельскому колледжу-7

Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома:
Современная передовая техника будет не только физически работать на полях, но и послужит отличным инструментом обучения молодых ребят, которые, приходя, будут сразу попадать из теоретического класса на современную белорусскую технику. И все новшества, новации сразу опробовать в полях.

Профсоюзы Беларуси передали новый трактор лепельскому колледжу-10

За 50 лет Лепельский аграрно-технический колледж выпустил свыше 19 тысяч специалистов, которые трудятся на сельскохозяйственных, дорожных, лесозаготовительных предприятиях региона.

# Профсоюзы в Беларуси # общество # Юрий Сенько # Александр Субботин

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