Профсоюзы Беларуси передали новый трактор лепельскому колледжу

Новая техника для качественной учебы. Профсоюзы Беларуси передали новый трактор Лепельскому аграрно-техническому колледжу. «Беларус» украшает юбилейная надпись: он выпущен специально к 120-летию профсоюзного движения страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Учреждение образования, которому передали ценный подарок, выбрано неслучайно. На протяжении 50 лет колледж готовит востребованные кадры для сельского хозяйства. Новая техника поможет молодым людям на практике отрабатывать профессиональные навыки и приходить на свои рабочие места подготовленными специалистами.

Юрий Сенько, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Трактор, наверное, мы впервые передаем. Будем рассматривать. Не скажу, что это будут трактора постоянно. Некие такие вещи, которые будут направлены на стимулирование обучения человека труда.

Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома:

Современная передовая техника будет не только физически работать на полях, но и послужит отличным инструментом обучения молодых ребят, которые, приходя, будут сразу попадать из теоретического класса на современную белорусскую технику. И все новшества, новации сразу опробовать в полях.