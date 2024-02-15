Прямой эфир

Азарёнок: Вокруг нас хищники. Наше общество должно осознать, что мы живём не в мире розовых пони

15 февраля 2024 19:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим встречу Александра Лукашенко с послами и церемонию вручения верительных грамот. В гостях политолог Алексей Дзермант.

Азарёнок: Вокруг нас хищники. Наше общество должно осознать, что мы живём не в мире розовых пони-1

Алексей Дзермант, политолог:
Изучая политику, стратегию, историю большой игры, я понимаю, что из Афганистана мы не ушли все равно. Все равно придется брать под контроль так или иначе. И часть населения,  те же таджики, все равно будет ориентироваться на нас. И надеяться на нас. 

Григорий Азаренок, СТВ:
Вот именно. Вы очень важную вещь сказали, что нельзя расти и жить в теплой ванне. И вот в этом же проблема доперестроечной советской пропаганды, скажем так, которая рассказывала что-то про интернациональный долг. Это хорошие, в принципе, слова. Но как бы сильно не углублялась в то, что там происходит. Ну и как бы советские граждане все знали про то, что идет Афганская война, но особо это идеологически не осмысляли. А вот сейчас, конечно, мир – фундаментальная ценность белорусов. Но! Рассказывать, показывать, объяснять, что мы живем не в мире розовых пони. Мы живем в мире лютых хищников, максимально жестоких, которым убить человека – все равно что высморкаться. Убить сотни, тысячи людей – все равно что высморкаться. Которым устроить геноцид народов – как в ВОВ, так и сейчас – даже их не смутит во время утреннего кофе эти сообщения. Поэтому вот так общественно это понимать, смотреть суровым трезвым взглядом в этот мир и быть готовым ко всему.

Читайте также: 

Петровский: наши выборы – это коллективный Лукашенко против «шестой колонны»

Петровский об искуплении Киркорова в Донбассе: они должны сами уйти в скит

Пустовой: война идёт за мозги и сердца молодёжи. Надо в этой плоскости решить проблемы и победить

# общество # общество # Алексей Дзермант # Григорий Азарёнок

Другие новости рубрики

Все новости
Впервые в Беларуси! В агрогородке Великий Бор провели полную электрификацию
15 февраля 2024 19:05

Впервые в Беларуси! В агрогородке Великий Бор провели полную электрификацию

Головченко: «Ключевая задача – на высочайшем уровне организовать первое заседание ВНС в новом статусе»
15 февраля 2024 18:18

Головченко: «Ключевая задача – на высочайшем уровне организовать первое заседание ВНС в новом статусе»

В Минском планетарии проведут лекцию о необычных природных явлениях
15 февраля 2024 18:07

В Минском планетарии проведут лекцию о необычных природных явлениях