Азарёнок: Вокруг нас хищники. Наше общество должно осознать, что мы живём не в мире розовых пони

Алексей Дзермант, политолог:

Изучая политику, стратегию, историю большой игры, я понимаю, что из Афганистана мы не ушли все равно. Все равно придется брать под контроль так или иначе. И часть населения, те же таджики, все равно будет ориентироваться на нас. И надеяться на нас.

Григорий Азаренок, СТВ:

Вот именно. Вы очень важную вещь сказали, что нельзя расти и жить в теплой ванне. И вот в этом же проблема доперестроечной советской пропаганды, скажем так, которая рассказывала что-то про интернациональный долг. Это хорошие, в принципе, слова. Но как бы сильно не углублялась в то, что там происходит. Ну и как бы советские граждане все знали про то, что идет Афганская война, но особо это идеологически не осмысляли. А вот сейчас, конечно, мир – фундаментальная ценность белорусов. Но! Рассказывать, показывать, объяснять, что мы живем не в мире розовых пони. Мы живем в мире лютых хищников, максимально жестоких, которым убить человека – все равно что высморкаться. Убить сотни, тысячи людей – все равно что высморкаться. Которым устроить геноцид народов – как в ВОВ, так и сейчас – даже их не смутит во время утреннего кофе эти сообщения. Поэтому вот так общественно это понимать, смотреть суровым трезвым взглядом в этот мир и быть готовым ко всему.

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