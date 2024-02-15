Головченко: «Ключевая задача – на высочайшем уровне организовать первое заседание ВНС в новом статусе»

Ключевая задача – организовать заседание ВНС на высочайшем уровне в новом конституционном статусе, подчеркнул премьер-министр Роман Головченко на первом заседании оргкомитета по подготовке и проведению Всебелорусского народного собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Распоряжение о его создании Президент подписал 2 февраля.

В составе высшие должностные лица, руководство министерств, руководство областей Беларуси и столицы. Согласно обновленной Конституции, ВНС – это высший представительный орган народовластия, который будет определять стратегические направления развития общества и государства, обеспечивать незыблемость конституционного строя, преемственность поколений и гражданское согласие в стране. По сравнению с парламентом, ВНС – это более многочисленный институт.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Значительное количество граждан, представляющих в качестве делегатов всю социальную структуру общества, в новом качестве станут участниками сложного и многогранного процесса государственного строительства и управления. Знаковое демократическое преобразование особенно важно сейчас, в период смены поколений и в контексте консолидации усилий, направленных на противодействие всему спектру угроз национальной безопасности. Для решения комплекса вопросов, связанных с обеспечением функционирования этого представительного органа народовластия, по решению Президента Республики Беларусь создан организационный комитет. Ключевая задача – на высочайшем уровне организовать первое заседание ВНС в новом статусе. Выдвижение делегатов Всебелорусского народного собрания начнется в середине марта, а его первое заседание должно состояться не позднее 25 апреля. Делегатами могут стать 1 200 человек.