Впервые в Беларуси! В агрогородке Великий Бор провели полную электрификацию

Впервые в Беларуси. В агрогородке Великий Бор Хойникского района провели полную электрификацию – более 240 домов и квартир для обогрева и приготовления еды теперь используют электричество. Все работы финансировались за счет государственных программ. Как сельчане оценивают пилотный проект, в программе Новости «24 часа» поинтересовалась Анна Корольчук.

Около 30 лет Любовь Саченко отапливала свою трехкомнатную квартиру дровяной печью. После аварии на Чернобыльской АЭС в Великом Бору закрыли котельную и другого выбора у местных жителей не осталось. Изменила ситуацию новая программа по восстановлению загрязненных территорий – за счет ее средств в агрогородке провели дополнительную электрификацию для обогрева жилья, горячего водоснабжения и приготовления еды.

Любовь Саченко, жительница агрогородка Великий Бор:

Две телеги дров надо заготовить, порежь, поколи, сложи их. А потом эти две телеги носишь зиму, топишься, подрываешься. На самом деле терпели христову муку. Зима для нас вечностью казалась, думала, конца и края не будет. А теперь такая красота, спасибо большое Президенту и государству нашему.