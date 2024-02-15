В Минском планетарии проведут лекцию о необычных природных явлениях

Что такое Бермудский треугольник и как образовалась Марианская впадина? Лекцию о необычных природных явлениях проведут в Минском планетарии, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Послушать рассказ с научными объяснениями можно будет 17 февраля.

Эта встреча станет первой в 2024 году. Откроет новый сезон проект под названием «Трибуна ученого». Он позволяет познакомиться с загадками природы, которые зачастую удивляют человека. На лекцию приглашают всех желающих от 12 лет и старше. 17 февраля перед слушателями выступит доктор физико-математических наук, профессор Эдуард Зенькевич. Он доступным языком расскажет о физической природе атмосферных, оптических и геологических явлений.