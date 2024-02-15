В Минском планетарии проведут лекцию о необычных природных явлениях

Что такое Бермудский треугольник и как образовалась Марианская впадина? Лекцию о необычных природных явлениях проведут в Минском планетарии, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Послушать рассказ с научными объяснениями можно будет 17 февраля.
Эта встреча станет первой в 2024 году. Откроет новый сезон проект под названием «Трибуна ученого». Он позволяет познакомиться с загадками природы, которые зачастую удивляют человека. На лекцию приглашают всех желающих от 12 лет и старше.
17 февраля перед слушателями выступит доктор физико-математических наук, профессор Эдуард Зенькевич. Он доступным языком расскажет о физической природе атмосферных, оптических и геологических явлений.
Эдуард Зенькевич, доктор физико-математических наук, профессор БНТУ и Института физики Технического университета (Германия), академик Российской академии естественных наук:
Эта лекция снабжена не просто формулами. У меня есть много интересных картинок, много интересных таких «муви», которые показывают вживую то, что мы видим и как это нужно понимать. Стараюсь убрать все сверхъестественные представления о НЛО, каких-то магических вещах. По крайней мере, те явления, о которых я рассказываю, имеют физико-химическую сущность.
Подобные встречи с учеными будут проводить по субботам в 19:00. Однако не каждую неделю. За расписанием можно следить на сайте планетария.