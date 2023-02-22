Азарёнок: весь мир в труху. Россия вышла из СНВ-3. Мы знаем, вы боитесь

День родного языка и День защитника Отечества. В Беларуси эти праздники отмечают массово, ведь агрессия всегда сопровождается гибридными атаками на культуру и идеологию. Григорий Азаренок о защитниках и агрессорах во всех сферах жизни. Авторская рубрика «Тайные пружины политики» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

Адсвяткавалі Дзень роднай мовы. Але ў беларусаў гэта падвоенае свята. У нас ёсць два аднолькава родныя, аднолькава прыгожыя, роўныя мовы. Гэй, свядаміты, прачытайце Максіма Танка, сабакі сутулыя.

Ты – шчасця, свабоды і дружбы вяшчуння,

Ты – светлая па-над зямлёй зараніца,

Ты – шчырага сэрца жывая крыніца,

Крыштальная руская мова!

Ты поўная фарбаў з прастораў квяцістых,

Ты поўная водсветаў, сонечных, зорных,

Сугуччаў і гукаў, жывых, непаўторных,

Цудоўная руская мова!

Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики». А вот вам змагары. Не наша нива. Оповестила свою паству – теперь они будут все дублировать на пшецкой латинке. Вот это патриоты. Один Беларусь в Литву переименовать хотел, другие кракозябрами западными свои блевотные помои удобрять будут. Навалач, самадайки, забійце вы свае зяпы. Лайно на ножках. Мы выратуем матчыну мову ад брудных лап свядомага кола. Вы ганьбіце яе.

Калі лідар размаўляе заўсёды на беларускай мове, то простыя людзі глядзяць і бяруць з яго прыклад. Смотрите в видео.

Григорий Азаренок:

Беларус, будзь свядомым. І калi ўбачыш змагара і яго здзекі над беларускай мовай – дай яму па твару. А знаете, кто они? Сталинисты. Но не как я. Не грандиозную великую победу славят они в великой эпохе. Не колхозные пашни и космические технологии. Нет. Они вобрали из того времени все самое худшее. Доносчики поганые. Стукачи. Сексоты. Они побежали к панам, к ляхам. И настучали. На простого белорусского мужика, который дальнобойщиком работал. А заодно в чат-рулетке выявлял змагарство и террористов. Открыто, честно, смело. Они обступили польскую фирму, устроили гвалт, и паны уволили простого работягу. И вот тут есть где себя проявить гражданскому обществу. Тому, которое мы строим. Ну что, подсобим? Есть возможность патриота защитить? Или уж не тот запал? Или вернулись к бумажкам и заседалищам? Посмотрим. А пока подписывайтесь на канал «Белоросс». Наш соотечественник продолжит благородную охоту на нацистских хищников.

А теперь к истории. Зачитываю: «Мы не боремся против народов СССР, а против преступной жидовскосталинской власти, за свободу религии, за раскрепощение рабочих, за освобождение 7 миллионов человек, которых Сталин и его кровавый НКВД морят в концлагерях и тюрьмах». Ну, вы догадались. Это фашистская листовка. И вчера ее процитировали.

Джо Байден, президент Соединенных Штатов Америки:

США и страны Европы не стремятся установить контроль над Россией или уничтожить ее. Запад не планировал нападать на Россию, как сегодня сказал Путин. Миллионы российских граждан, которые хотят жить в мире со своими соседями, – это не враги.

Григорий Азаренок:

Знаем мы ваши добрые намерения. Проходили много раз. Вы с такой же сердобольностью детьми колодцы забиваете. Дурных няма. А есть – народное ополчение. Президент: каждый мужчина, да и не только мужчина, должен уметь обращаться с оружием. Подробнее.