В Минске прошёл совместный гала-концерт учеников «Беларусь и Россия – две сестры»

Новости Беларуси. Гала-концерт «Две сестры – Беларусь и Россия» прошел на базе центра дополнительного образования детей и молодежи «Контакт», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Мероприятие приурочено ко Дню защитников Отечества. В нем приняли участие школьники из двух стран. Так, в Минск приехали ребята из учреждений образования российского города Химки. Гости подготовили патриотический спектакль «Брестская крепость». А творческие коллективы из столичных учреждений образования выступили на сцене с танцевальными номерами.

Сергей Муханов, руководитель отделения «Планерная» лицея № 15 Химок (Россия):

Наше взаимодействие приводит к общению ребят друг с другом. Мы не даем возможности потеряться той самой нити, которая связывает наши дружные народы. А это именно нужно делать, начиная с наших детей, с подрастающего поколения.

Дарья Фатина, участница театральной студии «Синий платочек» (Россия):

Нам это очень интересно, потому что это знакомство и с другой страной, и с другими людьми. Это новые друзья, знакомые, встречи, эмоции. Нам это очень нравится.

Сабина Одноконная, ученица гимназии № 29:

Мы рассказываем свои традиции, обычаи, показываем свои символы, свои национальные цвета – красно-зеленые.