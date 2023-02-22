В Минске прошёл совместный гала-концерт учеников «Беларусь и Россия – две сестры»

Новости Беларуси. Гала-концерт «Две сестры – Беларусь и Россия» прошел на базе центра дополнительного образования детей и молодежи «Контакт», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Гала-концерт «Две сестры – Беларусь и Россия» прошел на базе центра дополнительного образования детей и молодежи «Контакт», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Мероприятие приурочено ко Дню защитников Отечества. В нем приняли участие школьники из двух стран. Так, в Минск приехали ребята из учреждений образования российского города Химки. Гости подготовили патриотический спектакль «Брестская крепость». А творческие коллективы из столичных учреждений образования выступили на сцене с танцевальными номерами.
Сергей Муханов, руководитель отделения «Планерная» лицея № 15 Химок (Россия):
Наше взаимодействие приводит к общению ребят друг с другом. Мы не даем возможности потеряться той самой нити, которая связывает наши дружные народы. А это именно нужно делать, начиная с наших детей, с подрастающего поколения.
Дарья Фатина, участница театральной студии «Синий платочек» (Россия):
Нам это очень интересно, потому что это знакомство и с другой страной, и с другими людьми. Это новые друзья, знакомые, встречи, эмоции. Нам это очень нравится.
Сабина Одноконная, ученица гимназии № 29:
Мы рассказываем свои традиции, обычаи, показываем свои символы, свои национальные цвета – красно-зеленые.
Организаторами мероприятия стали столичная гимназия № 50 и 15-й лицей города Химки. Их сотрудничество ведется уже 12 лет в рамках международного проекта «Школы-побратимы». Основная его цель – сотрудничество молодежи и учебных учреждений. Для ребят проходят телемосты, совместные мероприятия и встречи.
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