Наниматели экономят на мёртвых! Почему похоронить мужа не значит стать вдовой? Анонс «Народного контроля»

Экономят на живых и мертвых.
Экономят на живых и мертвых.
Пойду на кладбище, не хочу домой идти, хоть знаю, что дети ждут.
Почему похоронить мужа не значит стать вдовой?
Осталась без отца, без супруга семья. Мы были уверены, потому что здесь четко работал на нас именно коллективный договор.
А доказать право на профессиональную жизнь можно только с молотка Фемиды?
Скорее всего, это давние обиды на тех людей, которых привлек другой наниматель на эту работу.
Крахобор у руля.
«Народный контроль» включает режим ревизии уже 24 февраля в 20:40 на СТВ.
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