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Наниматели экономят на мёртвых! Почему похоронить мужа не значит стать вдовой? Анонс «Народного контроля»

22 февраля 2023 16:13
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Экономят на живых и мертвых.

Наниматели экономят на мёртвых! Почему похоронить мужа не значит стать вдовой? Анонс «Народного контроля»-1

Пойду на кладбище, не хочу домой идти, хоть знаю, что дети ждут.

Почему похоронить мужа не значит стать вдовой?

Наниматели экономят на мёртвых! Почему похоронить мужа не значит стать вдовой? Анонс «Народного контроля»-4

Осталась без отца, без супруга семья. Мы были уверены, потому что здесь четко работал на нас именно коллективный договор.

А доказать право на профессиональную жизнь можно только с молотка Фемиды?

Наниматели экономят на мёртвых! Почему похоронить мужа не значит стать вдовой? Анонс «Народного контроля»-7

Скорее всего, это давние обиды на тех людей, которых привлек другой наниматель на эту работу.

Крахобор у руля.

Наниматели экономят на мёртвых! Почему похоронить мужа не значит стать вдовой? Анонс «Народного контроля»-10

«Народный контроль» включает режим ревизии уже 24 февраля в 20:40 на СТВ.

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# Трудовые отношения # общество # Константин Герцев # Фотофакт

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