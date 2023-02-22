Наниматели экономят на мёртвых! Почему похоронить мужа не значит стать вдовой? Анонс «Народного контроля»

Почему похоронить мужа не значит стать вдовой?

Пойду на кладбище, не хочу домой идти, хоть знаю, что дети ждут.

Осталась без отца, без супруга семья. Мы были уверены, потому что здесь четко работал на нас именно коллективный договор.

А доказать право на профессиональную жизнь можно только с молотка Фемиды?