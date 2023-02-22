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Украинские пограничники снова заминировали дорогу у пункта пропуска на границе с Беларусью

22 февраля 2023 16:30
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Нарастает напряжение и у наших южных рубежей. По данным Госпогранкомитета, украинские военные продолжают демонстративно минировать сопредельную с Беларусью территорию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Очередной подобный факт зафиксировали 22 февраля.

Так, наши пограничники засняли момент раскладки противотанковых мин на дороге перед пунктом пропуска «Выступовичи – Новая Рудня». Причем в июле 2022 года украинские военные уже укладывали здесь взрывные устройства. Зачем понадобился еще один ряд мин – остается лишь гадать.

Украинские пограничники снова заминировали дорогу у пункта пропуска на границе с Беларусью-1

Кроме того, со стороны украинских бойцов продолжаются откровенные провокации. Люди в военной форме показывают угрожающие и неприличные жесты нашим пограничникам, пытаясь их спровоцировать. Правда, безуспешно.

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# Государственная граница Беларуси # общество # Фотофакт

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