Новости Беларуси. Единство народов России и Беларуси предначертано нам общей культурой, историей и судьбой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И разрушение этого единства – главная задача наших западных врагов. К сожалению, на нынешнем историческом этапе им удалось это сделать с Украиной. Но вопрос ее возвращения в лоно нашего славянства – вопрос времени. Григорий Азаренок и известный историк Вадим Гигин рассуждают о значении славянского братства. Авторская рубрика «Тайные пружины политики 2.0».

Григорий Азаренок, СТВ:

На днях в рамках празднования Дня единения народов России и Беларуси на площадке посольства Беларуси был поставлен спектакль Анна Каренина. И тут вот какая мысль пришла мне в голову. Есть два пути, когда ты сосед России. Первый – наш. Когда решением народа и волей Президента наперекор дикой злобе цивилизации заката мы сохраняем братские отношения. Мы не даем разорвать многовековые узы. Мы торгуем, сохраняя достойный уровень жизни, мы совместно обороняемся, чтобы на нашей общей земле не гудели снаряды и ракеты, мы созидаем и возвышаем и несем знамя славянства. И тогда Лев Николаевич Толстой приходит к вам с Анной Карениной. А есть второй путь, который выбрала [Украина – прим. ред.]. Когда ты надеваешь на голову шаровары, покрываешь их кастрюлей, освящаешь ножи, как писал Кобзарь, и скачешь скачку. Скачку геноцида, режешь, убиваешь, с факелом в руке и свастикой на груди убиваешь все то, что есть в тебе самом хорошего. И тогда Лев Толстой идет к тебе с «Войной и миром». Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики 2.0», здравствуйте. Но вчера мы вспоминали другого великого писателя. Гоголя. У него был день рождения. И как же сейчас актуально каждое его слово. Ведьмы, солохи и черти оккупировали нынешнюю Украину, вырастили там чудовищного колдуна из «Страшной мести». А управляет всем этим уродливый старый Вий из-за океана. И повсюду теперь Руина. И вопрошает Тарас Бульба: «Ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи?».

Григорий Азаренок:

А ведь как точно обращался Николай Васильевич к разного рода подлой и мерзкой интеллигенции, ко всем свядомым [...] и разного рода образованцам: «Вооружился взглядом современной близорукости и думаешь, что верно судишь о событиях? Выводы твои – гниль; они сделаны без Бога. Что ссылаешься ты на историю? История для тебя мертва, – и только закрытая книга. Без Бога не выведешь из нее великих выводов; выведешь одни только ничтожные и мелкие». Подробности смотрите в видеоматериале. А сколько мертвых душ! Ведь Бабарико – вылитый Чичиков. А сколько разнеженных, слепых, думающих только о благополучии старосветских помещиков, которые желают лишь только сидеть в кабинетах своих, пресыщаться и отгонять от себя все тревожные мысли о Родине, ничего не делать и пережидать. И все ждут лжемессию, который будет выдавать себя за благодетеля, а на деле он окажется лжеревизором, никчемнейшим из плутов. Но мы помним, что редкая птица долетит до середины Днепра. Но все же долетит. Российский истребитель пятого поколения долетит. И вновь поскачет птица-тройка. Если не будет политического предательства. Почему народы так негативно восприняли то, что произошло на переговорах? А потому что в воздухе запахло Хасавюртом. И к сожалению, современная история дает поводы для опасений.

Григорий Азаренок:

Разве не предавали армию в 1991-м, когда вывели ее из Москвы, отдавая столицу на растерзание демократам? Разве не использовали ее для кровопролития в 1993-м под прицелом телескопов CNN? Разве не уводили ее позорно из Германии? Разве не плевали ей в спину, когда выводили из Афганистана? Разве не было Березовского, который за свои гешефты предавал подвиги и победы в Чечне? К сожалению, все это было. И тут снова все объясняет литература. Гениальный Юрий Поликарпович Кузнецов. Маркитанты обеих сторон –

Люди близкого круга.

Почитай, с легендарных времен

Понимали друг друга.

Через поле в ничейных кустах

К носу нос повстречались,

Столковались на совесть и страх,

Обнялись и расстались.

А наутро, как только с куста

Засвистала пичуга,

Зарубили и в мать и в креста

Оба войска друг друга.

А живые воздали телам,

Что погибли геройски.

Поделили добро пополам

И расстались по-свойски. Но мы видим, что вновь, по Толстому, главным героем сражений, главным русским, если можно так сказать, становится нынешний князь Багратион, большой друг нашей страны, Рамзан Ахматович Кадыров. А мы празднуем День единения народов России и Беларуси. Не остановить птицу-тройку. «Эх, кони, кони, что за кони! Вихри ли сидят в ваших гривах? Чуткое ли ухо горит во всякой вашей жилке? Заслышали с вышины знакомую песню, дружно и разом напрягли медные груди и, почти не тронув копытами земли, превратились в одни вытянутые линии, летящие по воздуху, и мчится вся вдохновенная Богом!» «Он тогда сказал все, что происходит сейчас». Азаренок и Гигин о пророческих словах Лукашенко в первые годы власти. Читайте здесь.