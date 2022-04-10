Азарёнок: в Латвии запретили празднование 9 Мая. Да потому, что проиграли, капитуляцию подписали

Как это ни парадоксально, но в мире вновь выстроилась фашистская ось. Больше всего черная идеология и практика процветают в Восточной Европе и, к сожалению, в нашей почти родной Украине, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Беларусь же, как Брестская крепость, оберегает Знамя Победы, а на музее Великой Отечественной в Минске развивается флаг СССР. О великой отечественной идеологической войне – Григорий Азаренок и Алена Дзиодзина. Авторская рубрика «Паноптикум».

Григорий Азаренок, СТВ:

Она прожила огромную жизнь, ее родители прошли всю войну, она восстанавливала великую страну. Она в ней жила, любила, растила детей, радовалась. Потом эту страну у нее украли три пьяных борова в лесу. Потом у нее украли страну еще раз. Вытравливали русский язык, прославляли нацистских преступников, ввели законы о декоммунизации, за символы Победы избивали, сажали и мучили, заставляли любить нацистских маньяков и холуев.

Она хранила флаг Победы дома, берегла его, и вот над ней решили поглумиться. А она подумала – пришли, родненькие, Родина пришла, советская – и вышла с красным знаменем встречать. Они хотели дать ей поганую американскую тушенку и растоптали великий символ. Но она плюнула им в лицо. Она выбросила предательский паек. Она современная святая. Дзиодзина: 9 Мая, как и сам памятник освободителям, всегда был занозой в пятке у многих представителей правящих партий Латвии – подробности здесь.

А вот это Польша – сносят памятник воинам-освободителям. Показывают это по телевидению и хлопают, радостно хлопают. Сотни тысяч наших солдат полегли за освобождение Польши. И они, фашистские недобитки, те, кто не смог победить тогда живых, сегодня воюют с мертвыми. Черви. Почему так ненавидят? Да потому, что их освободили, дали возможность жить, дали государственность. Но кто? О, отвратительные москали, советы. Не благородная прекрасная Европа, не милая их сердцу Англия, чью туфлю они готовы вылизывать до самозабвения, а клятые москали. Ненавидят. Григорий Азаренок:

В Латвии запретили празднование 9 Мая. Тех, кто выйдет отмечать День Победы, обещают арестовывать. Вместо этого сделали день солидарности с украинскими бандеровцами. Да, лесные братья, польские фашиствующие холуи и бандеровские маньяки – нацистский интернационал – братья навек.

А отмечают они все 8 мая. И день этот у них – день скорби. Символ – не героическая яблоня Победы или гвардейская лента, а героиновый красный мак. Так почему день скорби? Да потому, что проиграли, капитуляцию подписали, москалям проиграли. Они, гордые европейцы, они, цивилизованные, великие, проиграли этой орде. Сами все легли под немцев, как последняя куртизанка. Франция со всеми ее выборами и парламентами, со всеми согласованиями, политическими консенсусами, легла под фрицев. Польша отдалась бошам, забыв всю свою панскую спесивость, и облизывала им ноги. А в Брестской крепости, когда она уже была глубоким тылом, все равно звучало «Я крепость, веду бой». Григорий Азаренок:

Все вскрылись, все маски сорваны. Вот Болкунец, скумбрия в слизи. Еще недавно он не вылазил из студий российского ТВ. Кричал о подлинной интеграции и интересах России. А что он говорит теперь?

Я иногда, когда смотрю парады на Красной площади, особенно Шойгу, который крестится, у меня такое впечатление, что он сам чуть ли не Рейхстаг брал. Это позорище, реально позорище, и блевать от этого хочется. Честно скажу. Григорий Азаренок:

Ему блевать хочется от парадов Победы. Посмотрите на рожу – типичный полицай. Кстати, и у Бабарико, и у Путило деды были именно полицаями. Гены пальцем не задавишь. Они рабы Европы, рабы фашистского сапога. Но помните великие слова: гнилой фашистской нечисти загоним пулю в лоб, отродью человечества сколотим крепкий гроб. Падут знамена ада, падет киевская хунта, падут прибалтийские шакалы, падет польское отродье, падут змагарские изменники. День Победы будет.