Какая продукция Беларуси пользуется спросом в Чечне и будет ли прямой рейс? Поговорили с министром этой республики

У Беларуси и России есть совместные космические проекты, и сотрудничество в этой отрасли продвигается вполне успешно. Россия и вовсе готовится к перезапуску программы по освоению Луны. Запланирована отправка автоматической станции. А белорусы, в свою очередь, приложат к этим планам в прямом смысле руку и готовы строить космодром Восточный. Одним словом, все звезды сошлись, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но, как не раз подчеркивал Президент Беларуси, успех двустороннего взаимодействия – это не только глобальные проекты, но и межрегиональные связи. За ними будущее. Как будет развиваться взаимодействие Беларуси и Чечни, что мы можем поставлять в российский регион и когда белорусы откроют туристический потенциал этого края – Вероника Кудринецкая пообщалась с министром промышленности и энергетики Чечни. Вероника Кудринецкая, СТВ:

Вы уже мне признались, что вы тут во второй раз. Какие впечатления, что-то новое? Как вообще настроение, какие эмоции от города, от людей? Нам очень интересен именно ваш промышленный потенциал. Беларусь – одна из ведущих в этой отрасли

Адам Хакимов, министр промышленности и энергетики Чеченской Республики:

Спасибо вам огромное. Мы сегодня находимся на гостеприимной белорусской земле. Мы были на нескольких крупных предприятиях Республики Беларусь. Это «Амкодор», это тракторный завод МТЗ, это завод МАЗ. Эти предприятия давно знают и в России, и во всем мире. И, конечно, с белорусской стороны нам очень интересен именно промышленный потенциал. Можно сказать, Беларусь – одна из ведущих в этой отрасли на постсоветском пространстве и во всем мире. Эти предприятия могут достойно и по праву занять нишу, которая сегодня освободилась на территории Российской Федерации. И мы как Чеченская Республика предлагаем свою промышленную инфраструктуру. У нас с 2019 года открыта особая экономическая зона федерального типа, промышленно-производственного типа. Мы сегодня в процессе переговоров достигли соглашения, что в мае к нам в республику приедут многие предприятия Беларуси и мы сделаем своего рода выставку. И мы планируем ряд проектов подписать в рамках этой выставки. Какая промышленная продукция Беларуси пользуется спросом в Чечне?

Вероника Кудринецкая:

Какая промышленная продукция Беларуси пользуется спросом в Чечне? Я вот знаю точно, что там любят белорусское молоко. А что еще? Адам Хакимов:

Например, у нас в республике слово «Амкодор» – думают все, что это погрузчик, хотя «Амкодор» – это бренд. А погрузчик может быть и Case, и JCB, и другие. Вот настолько у нас любят белорусскую технику. МТЗ вообще в комментариях не нуждается, МТЗ можно где угодно увидеть. Вероника Кудринецкая:

Что Чечня может поставлять в Беларусь?

Адам Хакимов:

Чечня может туризм поставить в Беларусь. Мы будем очень рады приветствовать вас у себя в республике. У нас очень великолепные горы. Глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров уделяет огромное внимание именно сфере туризма. У нас экологически чистые продукты сегодня, у нас очень хорошие воды, продукты питания, мы можем делать обмен опытом. Будет ли прямой авиарейс из Беларуси в Чечню?