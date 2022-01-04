Азарёнок: в Казахстане вдруг вспыхнули митинги. Трёхмесячная методичка Беларуси вместилась в одни сутки

Новости Беларуси. В программе Новости «24 часа» на СТВ Григорий Азарёнок и «Тайные пружины политики 2.0».

Григорий Азаренок, СТВ:

Это будет самый несерьезный выпуск «Тайных пружин политики» за полтора года. Ну потому что со змагарского интернационала всего мира уже только смеяться можно. Эти болезные собаки сегодня опозорились так, как не позорились никогда. Дело в том, что в Казахстане вдруг вспыхнули митинги. И самое удивительное – трехмесячная методичка Беларуси вместилась в одни сутки.

Вот пачварныя силовики диктатора Токаева заносят коляску с ребенком в микроавтобус. И визг свинячий: ах, задержали малыша, изверги. А что, БЧБ-мамаш с младенцами и колясками мы не помним?

А вот они выстроились в цепи солидарности. С бумажками. И кричат лозунг. Хорошо, хоть не про живого белого гуся. Ждем теток с цветочками. И сцепки на месте. И не поверите, даже забастовка. Рабочие присоединились к требованиям протестующих и не выходят на места. Дальше еще смешнее. 10 августа 2020-го. Беларусь. Видя массовость, милиционеры боятся осуществлять разгон и думают насчет того, чтобы перейти на сторону народа. 4 января 2022-го. Казахстан. Пишут, что милиция переходит на сторону народа. Ну что, ждем появления объединения силовиков казпол? Кстати, а в Нур-Султане есть свой гомик-урбанист, который сейчас начнет пулить дворовые и степные чатики? Или нашему подключаться к такому славному делу придется? Боротьба тривае! А потом «Водители 97». Уже заблокировали дороги. Ну неужели у западного наперсточника настолько мало шулерских карт?

«Шал, кет», – по-нашему «Уходи!» Во всех пратэстных чатах. Ну никогда такого не было, и тут опять. «Казактар, сен керемечин», – уже наверняка провозгласила лесбиянка-музыкантка. Кстати, говорят, что Константин Придыбайло уже выехал из Москвы. Рекомендую прятать лимоны в белой ставке – так резиденция президента там называется. А хоровод в Бресте помните? Так он, считай, переехал кружить туда, где теплее, водомет проще переносится.

А вот это мирный протест. Вы же не сомневаетесь, что он очень мирный? Ну прямо очень. Ладно, это все шутки. А из серьезного – говорят, что шведское издание уже готовит статью про вольную казашку, изнасилованную в рот дубинкой. И сколько же зубов выпало в этом процессе, никто пока не знает. А вот программист Олэс уже показывает свои разрезанные шорты Еврокомиссии. Комиссары их внимательно изучают. Смотрят на просвет, нюхают, облизывают, на зуб пробуют и понимают, как страшно было Олэс в казахском автозаке.