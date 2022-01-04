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Светлана Любецкая: совершенствование Конституции – это эволюционный путь развития государства

04 января 2022 16:31
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Новости Беларуси. Совершенствование Конституции – это эволюционный путь развития государства. Об этом на диалоговой площадке в Минске заявила депутат Палаты представителей и член Конституционной комиссии Светлана Любецкая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такие встречи помогают лучше понять, как обновленные положения Основного закона повлияют на жизнь конкретных людей. Депутатский корпус, члены Центризбиркома, представители районных администраций и активисты «Белой Руси». На диалоговой площадке по обсуждению конституционной реформы собрались более 100 человек. Изменения, предлагаемые для внесения в Основной закон государства, организация и проведение республиканского референдума – основные темы подобных мероприятий. Проще говоря, те, кто причастен к разработке новой редакции Конституции, максимально подробно разъясняют, что будет после дня, следующего за референдумом.

Светлана Любецкая: совершенствование Конституции – это эволюционный путь развития государства-1

Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
При формировании и формулировании тех позиций, которые были включены в итоге в проект Основного закона, прорабатывались перспективные направления, это касается и социальной политики. Поэтому на сегодня и просчитывались те перспективы, реализация положений, которые включаются и для семьи с детьми, а не только многодетных. Что касается инновационного развития, это же касается вопросов той же информационной безопасности, ведь это касается как частной жизни отдельного гражданина, так и вообще информационного суверенитета государства. То есть это комплексная проблема, и цифры приходят в нашу жизнь везде и всегда. И стоит больших денег обеспечение этой безопасности. Это только один пример, какие перспективные положения включены в проект и что за ними стоит.

# Конституция # общество # Светлана Любецкая # Фотофакт

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