Светлана Любецкая: совершенствование Конституции – это эволюционный путь развития государства

Новости Беларуси. Совершенствование Конституции – это эволюционный путь развития государства. Об этом на диалоговой площадке в Минске заявила депутат Палаты представителей и член Конституционной комиссии Светлана Любецкая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такие встречи помогают лучше понять, как обновленные положения Основного закона повлияют на жизнь конкретных людей. Депутатский корпус, члены Центризбиркома, представители районных администраций и активисты «Белой Руси». На диалоговой площадке по обсуждению конституционной реформы собрались более 100 человек. Изменения, предлагаемые для внесения в Основной закон государства, организация и проведение республиканского референдума – основные темы подобных мероприятий. Проще говоря, те, кто причастен к разработке новой редакции Конституции, максимально подробно разъясняют, что будет после дня, следующего за референдумом.