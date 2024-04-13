Азарёнок: «Улыбка и слёзы Марины Василевской – это то, что всё теперь оправдывает. Нашу жизнь, наше существование»

Григорий Азаренок, СТВ:

Это на века. Это навсегда. Это наша великая история. Александр Лукашенко взял страну нищую, голодную, попранную, раздираемую, изнасилованную бандитами, демократами, нацменами, предателями, оплеванную и обобранную. И мощный властелин судьбы, он подбросил ее своей державной рукой ввысь, к звездам, к небесам.

И улыбка, и слезы Марины Василевской – это то, что все теперь оправдывает. Нашу жизнь, наше существование. Это весомое доказательство, что все было не зря. Что с нами Бог.