Азарёнок: «Улыбка и слёзы Марины Василевской – это то, что всё теперь оправдывает. Нашу жизнь, наше существование»

Время авторской журналистики. Рубрика Григория Азаренка «Тайные пружины политики» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Время авторской журналистики. Рубрика Григория Азаренка «Тайные пружины политики» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Григорий Азаренок, СТВ:
Это на века. Это навсегда. Это наша великая история. Александр Лукашенко взял страну нищую, голодную, попранную, раздираемую, изнасилованную бандитами, демократами, нацменами, предателями, оплеванную и обобранную. И мощный властелин судьбы, он подбросил ее своей державной рукой ввысь, к звездам, к небесам.
И улыбка, и слезы Марины Василевской – это то, что все теперь оправдывает. Нашу жизнь, наше существование. Это весомое доказательство, что все было не зря. Что с нами Бог.
Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок. Это «Тайные пружины политики». Здравствуйте.
Рефреном к сегодняшней программе я хочу взять слова Достоевского. «Лжете, подлецы! Они тоже скверные, эти великие люди. Они тоже обладают пороками, но не такими, как у вас! Лжете, подлецы! Лжете! В каждом слове, в каждой ужимочке вашей, в каждом дрянном ехидном взгляде лжете!» Есть два виденья мира. Виденье героев, мечтателей, подвижников, поэтов, державных людей. А есть взгляд навозных червей, грязных свиней, личинок, рабов. И я покажу их вам. Смотрите сейчас в каждый жест, в выражение лица, в гримасу.
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Григорий Азаренок:
Отправил бизнес-джет. А кто встретил? А ершик? А золото? А за что дали? Ну слетала и слетала, экая невидаль. Лжете, подлецы! По себе меряете! По своей мышиной натуре! Это вы готовы пихать ершики себе в глотки! Это вы живете только пузами! Только кишечно-желудочным трактом! Вы, а не она! Вы рабы!