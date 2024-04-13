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ГАИ проверяет готовность сельхозтехники к посевной – что в зоне внимания мониторинговой группы?

13 апреля 2024 16:44
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В Беларуси продолжается весенняя посевная кампания. В лидерах Брестская и Гродненская области – там посеяно свыше 85 % ранних яровых и зернобобовых культур. Погода благоволит и аграриям северного региона. В некоторых хозяйствах Витебской области уже приступили к закладке ярового рапса, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Выходу в поле предшествует проверка сельхозтехники. В соответствии с поручением главы государства ход посевной контролируют сотрудники правоохранительных органов.

В рейде с мониторинговой группой побывала Александра Ходюкова.

ГАИ проверяет готовность сельхозтехники к посевной – что в зоне внимания мониторинговой группы?-1

Александра Ходюкова, корреспондент:
Бесперебойное проведение посевной кампании обеспечивают сотрудники органов внутренних дел. Ежедневно мониторинговые группы проверяют соблюдение трудовой дисциплины, обследуют места хранения товарно-материальных ценностей.

ГАИ проверяет готовность сельхозтехники к посевной – что в зоне внимания мониторинговой группы?-4

Особое внимание – исправности сельхозтехники, ее в Витебском районе около трех тысяч единиц. Важно все: наличие гостехосмотра, исправность световых и тормозных систем машины, средств пожаротушения и аптечки. Проверки проходят в трехсменном режиме.

ГАИ проверяет готовность сельхозтехники к посевной – что в зоне внимания мониторинговой группы?-6

Владимир Пинчук, инструктор дорожно-патрульной службы отдела Госавтоинспекции Витебского РОВД:
Осуществляем контроль за выпуском на линию водителей данной категории транспорта. Ведется контроль за состоянием физическим водителей. На данный момент нетрезвых водителей сельхозтехники в Витебском районе не выявлено.

ГАИ проверяет готовность сельхозтехники к посевной – что в зоне внимания мониторинговой группы?-8

Правоохранители сверяют списочное наличие техники, горюче-смазочных материалов, запчастей и семян. В сельскохозяйственных зданиях исследуют состояние кровли и уровень освещения. Также проверки касаются организации работы охраны, она должна быть круглосуточной в каждом хозяйстве.

ГАИ проверяет готовность сельхозтехники к посевной – что в зоне внимания мониторинговой группы?-10

Владислав Кривичанин, участковый инспектор милиции отдела охраны правопорядка и профилактики Витебского РОВД:
В Витебском районе за текущий период выявлено порядка восьми фактов хранения окрашенного дизельного топлива по месту жительства. Около 20 фактов хищений товарно-материальных ценностей. Для устранения выявленных недостатков должностным лицам организации выносится предписание. Дается срок для их устранения. Если данными лицами не принимаются никакие меры по устранению недостатков, то они привлекаются к административной ответственности.

Подробности в сюжете.

# Посевная кампания # общество # Александра Ходюкова

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