Залпы орудий, взрывы и рёв моторов! Зрелищная программа прошла на «Линии Сталина»

На «Линии Сталина» вновь слышны взрывы и шум военной техники. Сегодня, 13 апреля, там прошел показательный заезд легендарного боевого танка Т-72, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Холостая стрельба, водные преграды и труднопроходимые участки трассы – увидеть своими глазами возможности боевой машины в историко-культурный комплекс приехали порядка трех тысяч человек. К слову, удивляли зрителей не только техникой, но и зрелищной программой, например, организовали реконструкцию боя времен Афганской войны. О том, как это было, в материале Алеси Ивановой.

Залпы орудий, взрывы и рев моторов – то, что для обывателя – зрелищное шоу, для Андрея Костенкова – повседневная жизнь. Парень служит в 120-й бригаде танкового батальона. А сегодня он в составе экипажа управляет основной боевой машиной Вооруженных Сил Беларуси.

Андрей Костенков, командир танка 355-го гвардейского отдельного танкового батальона 120-й гвардейской отдельной механизированной бригады:

С детства любил и интересовался танками. Когда в первый раз сел в танк, была куча эмоций. Я вначале не понимал, что нужно делать, куда нажимать. Пришел опыт со временем, и я уже отточил действия свои до автоматизма.