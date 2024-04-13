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Залпы орудий, взрывы и рёв моторов! Зрелищная программа прошла на «Линии Сталина»

13 апреля 2024 16:49
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На «Линии Сталина» вновь слышны взрывы и шум военной техники. Сегодня, 13 апреля, там прошел показательный заезд легендарного боевого танка Т-72, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Холостая стрельба, водные преграды и труднопроходимые участки трассы – увидеть своими глазами возможности боевой машины в историко-культурный комплекс приехали порядка трех тысяч человек. К слову, удивляли зрителей не только техникой, но и зрелищной программой, например, организовали реконструкцию боя времен Афганской войны.

О том, как это было, в материале Алеси Ивановой.

Залпы орудий, взрывы и рёв моторов! Зрелищная программа прошла на «Линии Сталина»-1

Залпы орудий, взрывы и рев моторов – то, что для обывателя – зрелищное шоу, для Андрея Костенкова – повседневная жизнь. Парень служит в 120-й бригаде танкового батальона. А сегодня он в составе экипажа управляет основной боевой машиной Вооруженных Сил Беларуси.

Залпы орудий, взрывы и рёв моторов! Зрелищная программа прошла на «Линии Сталина»-4

Андрей Костенков, командир танка 355-го гвардейского отдельного танкового батальона 120-й гвардейской отдельной механизированной бригады:
С детства любил и интересовался танками. Когда в первый раз сел в танк, была куча эмоций. Я вначале не понимал, что нужно делать, куда нажимать. Пришел опыт со временем, и я уже отточил действия свои до автоматизма.

Залпы орудий, взрывы и рёв моторов! Зрелищная программа прошла на «Линии Сталина»-7

Его называют современным Т-34. Это самый распространенный танк на территории СНГ. Боевая машина традиционно представляет нашу страну на международных соревнованиях по танковому биатлону. Вот и сегодня незабываемое зрелище приковало сотни взглядов.

Подробности в видео.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Алеся Иванова

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