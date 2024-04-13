В Беларуси за текущий год обезвредили около тысячи взрывоопасных предметов

Новости Беларуси. Спустя 80 лет со дня освобождения Беларуси на территории страны все так же находят взрывоопасные предметы прошлых лет. Чаще всего это места боевых действий, солдатские лагеря и военные базы. Специалистами противоминного центра Вооруженных Сил только за 2024 год было обезврежено около тысячи снарядов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Современные средства поиска, разведки и индивидуальной защиты – как саперы работают на точках и сколько времени надо, чтобы нейтрализовать мину? Расскажет Влада Родовская.

Слуцкий район. На территории бывшего военного городка находилась ракетно-артиллерийская база со складами боеприпасов. 30 лет назад там произошел пожар. В результате взрыва снаряды разнесло по всей территории. База пришла в негодность. Сейчас же это около 200 гектаров земли, в которой остаются сотни взрывоопасных предметов. Долгие годы территория оставалась закрытой. Пришло время использовать землю с пользой. Уже несколько дней здесь работают специалисты противоминного центра Вооруженных Сил и воинских частей инженерных войск.

Влада Родовская, корреспондент:

Работают саперы вот с такими миноискателями. При обнаружении снарядов устройство начинает характерно пищать. Дальше действуют строго по четкому алгоритму. Аккуратность и осторожность – главные правила.

У каждого сапера своя территория и своя зона ответственности. В специальной 15-килограммовой экипировке мелкими шагами прочесываются поля и леса. Проверяется каждый сантиметр земли.

Виктор Маргиев, сапер противоминного центра Вооруженных Сил Беларуси:

У данного миноискателя есть слева табло, шкала. Если плюсовое значение, значит предмет находится на поверхности. Если значение уходит в минус, значит оно где-то в глубине.