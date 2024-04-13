Прямой эфир

В Беларуси за текущий год обезвредили около тысячи взрывоопасных предметов

13 апреля 2024 16:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Спустя 80 лет со дня освобождения Беларуси на территории страны все так же находят взрывоопасные предметы прошлых лет. Чаще всего это места боевых действий, солдатские лагеря и военные базы. Специалистами противоминного центра Вооруженных Сил только за 2024 год было обезврежено около тысячи снарядов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Современные средства поиска, разведки и индивидуальной защиты – как саперы работают на точках и сколько времени надо, чтобы нейтрализовать мину?

Расскажет Влада Родовская.

В Беларуси за текущий год обезвредили около тысячи взрывоопасных предметов-1

Слуцкий район. На территории бывшего военного городка находилась ракетно-артиллерийская база со складами боеприпасов. 30 лет назад там произошел пожар. В результате взрыва снаряды разнесло по всей территории. База пришла в негодность. Сейчас же это около 200 гектаров земли, в которой остаются сотни взрывоопасных предметов. Долгие годы территория оставалась закрытой. Пришло время использовать землю с пользой. Уже несколько дней здесь работают специалисты противоминного центра Вооруженных Сил и воинских частей инженерных войск.

В Беларуси за текущий год обезвредили около тысячи взрывоопасных предметов-4

Влада Родовская, корреспондент:
Работают саперы вот с такими миноискателями. При обнаружении снарядов устройство начинает характерно пищать. Дальше действуют строго по четкому алгоритму. Аккуратность и осторожность главные правила.

В Беларуси за текущий год обезвредили около тысячи взрывоопасных предметов-7

У каждого сапера своя территория и своя зона ответственности. В специальной 15-килограммовой экипировке мелкими шагами прочесываются поля и леса. Проверяется каждый сантиметр земли.

В Беларуси за текущий год обезвредили около тысячи взрывоопасных предметов-10

Виктор Маргиев, сапер противоминного центра Вооруженных Сил Беларуси:
У данного миноискателя есть слева табло, шкала. Если плюсовое значение, значит предмет находится на поверхности. Если значение уходит в минус, значит оно где-то в глубине.

В Беларуси за текущий год обезвредили около тысячи взрывоопасных предметов-13

Далее смотрите в видео.

# Оружие и боеприпасы # общество # Влада Родовская

Другие новости рубрики

Все новости
ГАИ проверяет готовность сельхозтехники к посевной – что в зоне внимания мониторинговой группы?
13 апреля 2024 16:44

ГАИ проверяет готовность сельхозтехники к посевной – что в зоне внимания мониторинговой группы?

Кто и зачем развязывает когнитивные войны? И что обсуждали в Москве за закрытыми дверями? Анонс «Недели»
13 апреля 2024 16:43

Кто и зачем развязывает когнитивные войны? И что обсуждали в Москве за закрытыми дверями? Анонс «Недели»

В Беларуси заметно похолодает. Обещают дожди и мокрый снег
13 апреля 2024 16:15

В Беларуси заметно похолодает. Обещают дожди и мокрый снег

Шьют, рисуют и даже пекут блины! Узнали, как устроено инклюзивное обучение в школе Минска
13 апреля 2024 14:26

Шьют, рисуют и даже пекут блины! Узнали, как устроено инклюзивное обучение в школе Минска

3D-моделирование, полиграфическая печать, фотодизайн. Чему обучают в доме-интернате для инвалидов?
13 апреля 2024 14:20

3D-моделирование, полиграфическая печать, фотодизайн. Чему обучают в доме-интернате для инвалидов?

День открытых дверей прошёл в специализированном лицее МВД
13 апреля 2024 14:06

День открытых дверей прошёл в специализированном лицее МВД

Госавтоинспекция усилила контроль на дорогах
13 апреля 2024 13:47

Госавтоинспекция усилила контроль на дорогах

Как воспитывают особенных детей? Рассказала замдиректора специальной школы
13 апреля 2024 13:47

Как воспитывают особенных детей? Рассказала замдиректора специальной школы

Как танцы могут помочь людям с инвалидностью? Пообщались с воспитанницами школы танцев «Дар»
13 апреля 2024 13:43

Как танцы могут помочь людям с инвалидностью? Пообщались с воспитанницами школы танцев «Дар»

Не помешал даже дождь – во всех районах Минска прошли субботники
13 апреля 2024 12:55

Не помешал даже дождь – во всех районах Минска прошли субботники

Курсанты академии авиации познакомились с рекордсменами по продолжительности полёта на воздушном шаре
13 апреля 2024 12:35

Курсанты академии авиации познакомились с рекордсменами по продолжительности полёта на воздушном шаре

ИИ будет вычислять, сколько человек едут на самокате
13 апреля 2024 10:30

ИИ будет вычислять, сколько человек едут на самокате