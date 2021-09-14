Яков Кедми про Украину: они посчитали, что сегодня гавкать на Беларусь – это самое прибыльное из того, что они могут делать

Яков Кедми, аналитик:

Тот человек, который сидит на посту президента Украины, его окружение – они просто не знают, как еще привлечь к себе внимание. Поэтому они пытаются всегда быть впереди той волны, которая, им кажется, принесет им наибольшую поддержку. Поскольку они посчитали, что сегодня гавкать на Беларусь – это самое прибыльное из того, что они могут делать. То есть на Россию они лают уже давно. А вот на Беларусь – сегодня это в моде. И в пользу Прибалтики, американских хозяев, которые занимаются Восточной Европой, они думают, что это принесет им дополнительные политические дивиденды, которые будут выражены в более реальной, практической поддержке Украины. Хотя эти надежды абсолютно безосновательны.