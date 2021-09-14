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Яков Кедми про Украину: они посчитали, что сегодня гавкать на Беларусь – это самое прибыльное из того, что они могут делать

14 сентября 2021 15:50
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Новости Беларуси. В программе «Тайные пружины политики 2.0» аналитик Яков Кедми.

Яков Кедми про Украину: они посчитали, что сегодня гавкать на Беларусь – это самое прибыльное из того, что они могут делать-1

Григорий Азаренок, СТВ:
Вновь нагнетаются отношения между Беларусью и Украиной, особенно в связи с учениями «Запад-2021». Как вы считаете, с чем это связано и почему Украина на данный момент против Беларуси, занимает такую недружественную политику?

Яков Кедми про Украину: они посчитали, что сегодня гавкать на Беларусь – это самое прибыльное из того, что они могут делать-4

Яков Кедми, аналитик:
Тот человек, который сидит на посту президента Украины, его окружение – они просто не знают, как еще привлечь к себе внимание. Поэтому они пытаются всегда быть впереди той волны, которая, им кажется, принесет им наибольшую поддержку. Поскольку они посчитали, что сегодня гавкать на Беларусь – это самое прибыльное из того, что они могут делать. То есть на Россию они лают уже давно. А вот на Беларусь – сегодня это в моде. И в пользу Прибалтики, американских хозяев, которые занимаются Восточной Европой, они думают, что это принесет им дополнительные политические дивиденды, которые будут выражены в более реальной, практической поддержке Украины. Хотя эти надежды абсолютно безосновательны.

# «Азарёнок. Тайные пружины политики» # Григорий Азарёнок # Яков Кедми # Владимир Зеленский # Фотофакт

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