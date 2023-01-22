Азарёнок: «Убей змагара в себе – и станешь настоящим белорусом»

Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его авторская рубрика «Потаенное» в программе «Неделя» на СТВ.
Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его авторская рубрика «Потаенное» в программе «Неделя» на СТВ.
Григорий Азаренок, СТВ:
Во время последней встречи президентов Беларуси и России в Русском музее Санкт-Петербурга они беседовали на фоне картины Иванова «Явление Христа народу». Великое полотно посвящено празднику Крещения, или Богоявления. Это водораздел. Пришел тот, о ком возвещал Иоанн Креститель. И мир человеческий разделился. На врагов и своих.
Мы вновь встретили праздник Крещения. Наши люди окунались в купели. Написал Александр Дугин: «Сегодня преображается сама субстанция мира. Осуществляется панкосмическая эпиклеза. Удивительнейший день, когда ужас нападает на воды, они расступаются, как некогда Черное море, и текут вспять. Материя на время теряет свой вес и меняет свое качество. Она больше не противостоит, не сопротивляется духу, но смиряется и покорно за ним следует».
Так и державность наша, дух белорусской государственности, сохранившей целостность, монолитность, праведность, победно шествует в мировой истории, и расступаются перед нею все враги, изменники и предатели. Как крещенская вода уничтожает все вирусы и бактерии, все, порожденное биолабораториями зла, так и мы, не закрывая храмы, не уступая западной наглости и подлости, меняем этот мир. СВО должна начаться везде.
Григорий Азаренок:
СВО против косности и лени, СВО против жадности и аморальности. Убей змагара в себе, и станешь настоящим белорусом. Змагарство – это бунт против естественного состояния человека, это бунт ветхого против нового, это бунт болезни против здоровья, это мятеж бесчестия против чести, это заговор грехов против праведности.
Вполсилы Родину любить,
Вползвука петь ей серенады,
Вполголоса святыни чтить.
Не обостряйте, мол. Не надо.
Для них надежней полутон
И полушепот осторожный,
Насмешливый полупоклон
И полупоцелуй ничтожный.
Полудрузей лукавых свора
Предпочитает полумрак.
Мы их не видим. Только враг
Распознает их с полуслова.
И да начнется СВО!
Подробности в видеоматериале.
Сегодня, 22 января, 125 лет со дня рождения Сергея Эйзенштейна. Великий кинорежиссер, автор «Александра Невского». И под редакцией самого Сталина во время войны вышел блестящий фильм «Иван Грозный», посмотрите. И не говорите, что мы не предупреждали.
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