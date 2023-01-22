Азарёнок: «Убей змагара в себе – и станешь настоящим белорусом»

Григорий Азаренок, СТВ:

Во время последней встречи президентов Беларуси и России в Русском музее Санкт-Петербурга они беседовали на фоне картины Иванова «Явление Христа народу». Великое полотно посвящено празднику Крещения, или Богоявления. Это водораздел. Пришел тот, о ком возвещал Иоанн Креститель. И мир человеческий разделился. На врагов и своих.

Мы вновь встретили праздник Крещения. Наши люди окунались в купели. Написал Александр Дугин: «Сегодня преображается сама субстанция мира. Осуществляется панкосмическая эпиклеза. Удивительнейший день, когда ужас нападает на воды, они расступаются, как некогда Черное море, и текут вспять. Материя на время теряет свой вес и меняет свое качество. Она больше не противостоит, не сопротивляется духу, но смиряется и покорно за ним следует».

Так и державность наша, дух белорусской государственности, сохранившей целостность, монолитность, праведность, победно шествует в мировой истории, и расступаются перед нею все враги, изменники и предатели. Как крещенская вода уничтожает все вирусы и бактерии, все, порожденное биолабораториями зла, так и мы, не закрывая храмы, не уступая западной наглости и подлости, меняем этот мир. СВО должна начаться везде.