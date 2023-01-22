Сенатор Калина Капуцкая: «Чтобы легко и быстро понять, что такое мир, нужно пережить войну»

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Никита Рачиловский, СТВ:

Малая родина, народное единство, историческая память, мир и созидание. Разве это не есть истоки белорусского самосознания и государственности? Вопрос риторический, неспроста наш Президент Александр Лукашенко каждому году придает особый смысл, свойственный и близкий каждому белорусу. Именно об этом мы поговорим с гостем нашей студии – сенатором, директором средней школы № 14 Молодечно Калиной Капуцкой. Год исторической памяти прошел, однако мы всегда были и будем привержены его целям и задачам. Какие основные законопроекты одобрил Совет Республики по сохранению исторической памяти?

Калина Капуцкая, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию:

Действительно Год исторической памяти прошел, но я думаю, что у нас осталось осознание того, что мы обязаны сохранять и историческую правду, и историческую память. Чтобы сохранить историческую правду, в первую очередь важным являлся закон «О геноциде белорусского народа», он был инициирован Генеральной прокуратурой. Согласно этому закону, вводится уголовная ответственность за отрицание геноцида белорусского народа, публичное отрицание в средствах массовой информации, в интернете. И второй закон – закон «О недопущении реабилитации нацизма». Он предусматривает запрет на демонстрацию, афиширование каких-то нацистских символов, атрибутов. Надо сказать, что и атрибутика тех организаций, которые сотрудничали с нацизмом, нацистами, сегодня также запрещена. «Эти мероприятия должны стать традиционными». Об исполнении гимна и поднятии флага в школе Никита Рачиловский:

На ваш взгляд, какие мероприятия республиканского и не только уровня, проведенные во время Года исторической памяти, оказали наибольшую эффективность и результат и какие стоит продолжать и дальше? Возможно, какие-то из них могут стать традиционными? Калина Капуцкая:

Мне как руководителю учреждения образования в первую очередь близка новая традиция, которая появилась в наших учреждениях. Это поднятие государственного флага, исполнение государственного гимна в начале и конце каждой четверти и во время других торжественных мероприятий. Мы действуем по приказу министра образования. И я думаю, что если мы будем его исполнять, то нам удастся сформировать у наших детей уважительное отношение к нашим государственным символам. Конечно, эти мероприятия должны стать традиционными в школе и восприниматься как самое торжественное и самое важное мероприятие. Также очень важно, что в Год исторической памяти во всех музеях нашей страны, даже в школьных музеях учреждения образования, появились экспозиции, посвященные жертвам геноцида белорусского народа. Хочу сказать, что и в нашем учреждении открылся зал памяти жертв геноцида белорусского народа. Этот зал сегодня востребован, его посещают как дети, учащиеся, студенты, так и взрослое население, коллективы организаций, предприятий. Думаю, что с таким подходом нам удастся сохранить эти страницы нашей истории. А на масштабном республиканском уровне в первую очередь интересен проект Всебелорусской молодежной стройки по реконструкции мемориального комплекса «Хатынь». Вы знаете, что наша молодежь, члены союза молодежи, наши бойцы принимали участие и в проектах, и в самом строительстве, благоустройстве мемориального комплекса. Думаю, что этот проект также станет традицией, потому что я знаю, что уже есть задумки, чтобы модернизировать еще одно какое-то памятное место. Если глава государства даст согласие, мне так кажется, что это будет Курган Славы. Еще одним важным республиканским мероприятием нужно назвать российско-белорусский проект «Поезд памяти». Масштабное мероприятие, 200 школьников (по 100 с каждой стороны) были участниками этого проекта. Кстати, оно инициировано главами верхних палат парламента. Председателем Совета Республики Натальей Ивановной Кочановой и председателем Совета Федерации Валентиной Ивановной Матвиенко. Проект стартовал в Бресте 22 июня и – пройдя дорогами памяти, маршрутами, посещая города, встречались с ветеранами, посещали музеи, проводили акции, смотрели реконструкции исторические – закончился 3 июля, в День Независимости нашей страны, на Кургане Славы встречей с главой государства. Мне посчастливилось присутствовать на этой встрече, скажу, что впечатления и эмоции детей неповторимы.

Никита Рачиловский:

Очень интересный проект и очень важный в наше время. Ваш дедушка Микола Ракитный, белорусский писатель и участник Великой Отечественной войны, как никто знает про тяжесть войны и послевоенного времени. Ваше поколение училось на примерах и подвигах таких людей. Сегодня, когда у молодых людей остается все меньше и меньше таких примеров, как можно донести всю ценность и понимание мира без очевидцев тех событий? Если мы научимся решать спорные вопросы, у нас войны никогда не будет Калина Капуцкая:

Чтобы легко и быстро понять, что такое мир, нужно пережить войну. И наши деды и прадеды видели все тяжести того времени и не переставали нам говорить об этом. Рассказывать, что же такое на самом деле мир. Мы, наше поколение, впитали в себя эти рассказы, эту правду, воспоминания. И сегодня мне кажется, что мы должны на самом высоком эмоциональном уровне передать эту память нашим детям. Что для этого нужно сделать? Во-первых, понимать, что это необходимо сегодня – передача и сохранение этой памяти. Во-вторых, я, может, и скажу банальные вещи, но, работая в учреждении образования, вижу, что в любом классе большая часть детей не знают, где похоронены их прадеды. Не знают, где они воевали, за что. Поэтому нам, родителям, нужно найти время, взять с собой своих детей и внуков и посетить в определенные дни места захоронения. И третье, что мы должны сделать, это через культуру, кино, литературу, художественные произведения, через такие эмоциональные формы показать нашим детям, научить их любить героическое прошлое своей страны, ценить его, уважать тех людей, которые жили и которые сегодня живут. Тогда, наверное, у нас получится воспитать патриотов. Хочу сказать, что на фронте воевал и второй мой дедушка, Березовский Александр Иванович, он добровольцем пошел на фронт, ему было 18 лет. В 17 его не взяли, а в 18 он сам пошел на фронт. Он имеет орден Красной звезды, орден Ленина, много других наград, он дошел до Берлина, сражался на Невском пятачке, на Пулковских высотах. Он два раза был ранен, это был очень мужественный и стойкий человек. Даже после окончания войны он жил и работал, самоотверженно работал на благо нашего государства. Поэтому он также внес значительный вклад в формирование моего мировоззрения и отношения к тем событиям. Никита Рачиловский:

Мир – это главная ценность для всех белорусов. Об этом неоднократно говорили Александр Лукашенко и Наталья Кочанова. А что в себя включает это понятие? Без чего себе нельзя представить мир?

Калина Капуцкая:

Здесь позволю себе небольшой пример. Когда мы были маленькими, мы отдыхали на летних каникулах у бабушки. Бабушка моя также видела, что такое война, ей было 11 лет. И она всегда повторяла: только бы не было войны. Что бы ни случалось, трудности, неприятности – только был не было войны. Так вот, мир – это как раз стараться, чтобы не было войны. И он невозможен без чего? Без мирного решения каких-то спорных, конфликтных ситуаций. Если мы научимся, думаю, мы умеем это делать, даже стараемся выступить посредниками, миротворцами для других стран, тогда и у нас войны никогда не будет. Никита Рачиловский:

А что мы можем сделать в своей повседневной жизни, чтобы приобщить внимание граждан на вопросы мира и созидания? Калина Капуцкая:

Сегодня мы даже можем практически ничего не делать, достаточно только посмотреть вокруг нас, на другие страны. Думаю, что каждый белорус, видя, что происходит вокруг, сделал уже для себя выводы и понимает, что, наверное, мирное созидание – это самое лучшее, что может быть. Мы должны ценить труд каждого человека, заботиться о своем государстве, проявлять инициативу, чтобы оно стало лучше. Мы должны воспитывать патриотов, детей наших, уважать каждую религию и, конечно, быть инициативными. И тогда идеи мира и созидания будут в душе у каждого человека. Тут я могу добавить, что как раз таки сегодня в нашей Минской области стартовал конкурс гражданских инициатив, где каждый гражданин, имея или подготовив для реализации какой-то проект, может поучаствовать в этом конкурсе. И потом, получив денежные средства, реализовать его для благоустройства своего города или района. «В этом и есть наша сила, что мы многое видели и многое испытали» Никита Рачиловский:

Как историк и директор школы как вы планируете приобщать школьников и молодых людей к идеям и ценностям Года мира и созидания?

Калина Капуцкая:

Хочу сказать, что в учреждениях образования сегодня есть хороший ресурс для реализации поставленных задач. Чтобы идеи мира и созидания красной линией проходили через весь образовательный процесс. Это и потенциал учебных занятий, воспитательных мероприятий, потенциал шестого школьного дня. Но также, наверное, вы слышали такое понятие, как школы мира. Наше учреждение также имеет статус школы мира, его нелегко получить, это многолетний труд педагогов и учащихся совместно с Белорусским фондом мира. Я думаю, что мы будем продолжать это миротворчество, эти проекты, в которых мы участвуем, привлекать все больше молодежи в эти проекты, чтобы мир оставался для нас важной ценностью, главной. Никита Рачиловский:

Исторически так сложилось, что через белорусскую землю проходили многие войны, однако, несмотря на это, белорусы всегда оставались миролюбивыми, ценили свою культуру и культуру других народов. В чем наша сила? Калина Капуцкая:

Наверное, в этом и есть наша сила, что мы многое видели и многое испытали. И эти события, наверное, так нас закалили, что мы получили какой-то защитный код в том, чтобы ни на кого не нападать. И, конечно, себя в обиду мы никогда не дадим.