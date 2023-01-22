На руку сыграл ковид. Какими разработками в медицине могут гордиться белорусские учёные?

Не оборонкой единой живет наша наука. В Беларуси достаточно научно-технических разработок и для мирной жизни. Традиционно в инновационном топе не только отечественном, но и мировом – медицина, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

По прогнозам авторитетного научного журнала Nature, в 2023-м эта сфера наравне с космосом станет лидером по количеству открытий и прорывов. Итак, что ждет человечество уже в этом году? Во-первых, ожидается, что появится целый спектр препаратов нового поколения. Тут на руку сыграл ковид. Ученые активно разрабатывали средства для борьбы с ним, а это привело к созданию принципиально новых мРНК-вакцин. В ближайшее время начнутся их испытания. Такие вакцины эффективны против малярии, туберкулеза и других заболеваний. Важнейший документ обещает опубликовать ВОЗ. Это обновленный список потенциально опасных вирусов и бактерий. Исходя из этих данных, каждый патоген подвергнется медицинской описи, а после ученые скоординируют работу, чтобы атаки новых вирусов и бактерий не застали нас врасплох.

Лукашенко: в Беларуси достаточно научно-технических разработок не только для обороны, но и для мирной жизни. Подробности.

Врачи и пациенты с нетерпением ожидают, когда дадут зеленый свет новому лекарству против болезни Альцгеймера. Нам остается только ждать, пока эти открытия перейдут со страниц журнала на страницы нашей жизни. А тем временем свою историю в мировой и белорусской науке пишут и наши ученые, которые в этом году, надеемся, поставят финальную точку в передовых разработках.