Военная оптика, радиолокация и беспилотники. В Генштабе Вооружённых Сил рассказали о своих разработках мирового уровня

Подведем итоги конференции «Рамштайн», в которой участвовали представители около полусотни стран, и все они были озабочены поставками Украине немецких танков Leopard. С приходом нового министра обороны ФРГ некоторые в Киеве вздохнули с облегчением, мол, танки уже близко, но Берлин так просто не сдается, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Да и пыл собравшихся остудило высказывание депутата бундестага, который, в отличие от многих в Европе, еще помнит, чем закончилась последняя отправка немецких танков в Россию. В начале войны не только Берлин, но и весь блок НАТО опасался, что поставки новейших вооружений Украине могут насторожить Москву и привести к еще большей эскалации конфликта. Сейчас Германия заявляет, что не хочет стать первой страной, которая предоставит Киеву тяжелую боевую технику, и это решение должно быть принято совместно с Соединенными Штатами.

«При чем здесь наука?», – спросите вы. А притом, что «леопарды» – это кладезь научной мысли. В безопасность и обороноспособность все готовы вкладываться чуть ли не без остатка. Вот почему с развалом СССР была целая серия грантовых программ, когда за бесценок покупались перспективные советские разработки. Запад просто выкупал целые институты и вывозил их сотрудников к себе. Та же Силиконовая долина в США приняла около 10 тысяч бывших советских ученых. В итоге они несколько десятилетий двигали западную науку.

А в странах СНГ вместо танковых и вертолетных двигателей предприятия выпускали ложки и ведра, а ядерные лодки и танки резали на металл. Были иллюзии, что с Западом наступил вечный мир, вооружения больше никому не нужны, а все необходимое, если что, можно купить за нефть и газ. Но мы на это не пошли. Сохранили военно-промышленный потенциал. И сегодня производим свое, даже если наша микросхема для ракет и спутников в чем-то хуже, чем американская, она гарантировано не будет иметь каких-либо «закладок», резидентуры. То есть встроенных программ, которые западные фирмы могут продать вместе с оборудованием. Большой вопрос: куда такая ракета полетит и куда такой спутник будет передавать секретную информацию? Поэтому нужно производить свое.

Таким образом, и специальная военная операция, и западные санкции, и программы импортозамещения повлияли на загрузку наших предприятий. При этом меняются и технологии современной войны: в первую очередь управление войсками, связь и разведка, средства радиоэлектронной борьбы, военная оптика. Для нас это новый перспективный рынок, потому что все эти компоненты сегодня невозможно купить на Западе или даже в Китае, а значит необходимо производить их самостоятельно или в связке с союзниками – российскими предприятиями. Но наука, с другой стороны, одновременно и сдерживает мир от большой войны. Потому что благодаря новейшим системам вооружения и атомному оружию НАТО никогда не вступит в полноценный конфликт с Россией. На силу есть противосила. В этом и заключается одна из парадигм среды многополярного мира. Сегодня США вынуждены действовать чужими руками, а значит наука выполняет еще одну функцию – сдерживания.

Помните, с чего мы начинали? «Царь-бомба» – это в первую очередь фактор сдерживания. Конечно, всегда остается опасность втянуться в гонку вооружений, как это было с Советским Союзом. Но тогда многие изделия разрабатывали с нуля и огромной ценой, а сегодня перед Россией стоят все-таки менее затратные задачи – например, наладить массовый выпуск беспилотных аппаратов. И Беларусь вполне может в этом помочь. А любая война, даже на ограниченной территории, – это в первую очередь борьба экономик – кто выпустит больше и дешевле боевой продукции, кто потратит на это меньше ресурсов, кто сможет быстрее отремонтировать технику и внедрить новые научные разработки. И поскольку, как говорил Президент, порох надо держать сухим, то и белорусский ВПК сегодня должен работать на полных оборотах.