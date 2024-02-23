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Азарёнок: то, что Президент у нас пограничник, – это благодать Божья для Беларуси

23 февраля 2024 20:51
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим День Защитников Отечества, госнаграды от Лукашенко и силу белорусских воинов. В гостях политический обозреватель СТВ Евгений Пустовой.

Григорий Азаренок, СТВ:
Как же повезло Беларуси, что не деляга, не рвач, не комерс, не партийный интриган, номенклатурщик, а воин, офицер погранвойск КГБ СССР. Это особое состояние, особое чувство.

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
Туда брали только людей проверенных.

Григорий Азаренок:
Это первое. А второе – что такое пограничник? Он часами сторожит государственную границу, где вот ты, а через 20 метров, 5 метров, через метр враг. Все. И он был как раз на западной границе.

Евгений Пустовой:
И вы склонились над рекой. Есть хорошая про это песня.

Григорий Азаренок:
Если что, ты принимаешь удар первым. И вот там особое чувство Родины. Когда ты на ее самом переднем крае, когда ты идешь по заснеженному лесу или по болотам, или по вот этой черте, где это особо чувствуешь. И вот там ты понимаешь, что вот это последний метр твоей Родины. Сюда ворвется враг, и тебе надо его отражать первым. Это особое чувство. Змагары пытаются вечно, как будто что-то плохое, вечно делать акцент на крестьянском происхождении Президента. Как будто это что-то плохое.

Евгений Пустовой:
Это человек от земли. Змагары тоже крестьянского происхождения. Только они подпанками стали. Они обрезали свою пуповину.

Азарёнок: то, что Президент у нас пограничник, – это благодать Божья для Беларуси-1

Григорий Азаренок:
Вы вышли из Руси. Они вышли из Белой Руси сами себе. Ну это ладно. Пограничник – это особое состояние. И то, что Президент у нас пограничник, – это особая благодать Божья для Беларуси.

Евгений Пустовой:
Страна-то пограничная. Мы держим страну! Мы держим интересы глобального Востока. И еще мы, понимаешь, на страже Отечества и традиционных ценностей. И я знаю, что в Институте пограничной службы очень активно уделяют внимание именно воспитанию воина.

Григорий Азаренок:
И на каждой заставе есть фотография – сами офицеры вешают. Сами офицеры хотят, чтобы это было.

Евгений Пустовой:
Воина. И еще человека, ратника духовных ценностей, воина и защитника, ратника духовных ценностей. Спасибо пограничной службе за то, что они воспитывают и офицеров-профессионалов, и патриотов, и именно тех, кто готов стоять за нормальные смыслы.

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# Государственная политика # общество # Григорий Азарёнок # Евгений Пустовой

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