Азарёнок: то, что Президент у нас пограничник, – это благодать Божья для Беларуси

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим День Защитников Отечества, госнаграды от Лукашенко и силу белорусских воинов. В гостях политический обозреватель СТВ Евгений Пустовой.

Григорий Азаренок, СТВ:

Как же повезло Беларуси, что не деляга, не рвач, не комерс, не партийный интриган, номенклатурщик, а воин, офицер погранвойск КГБ СССР. Это особое состояние, особое чувство.

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:

Туда брали только людей проверенных.

Григорий Азаренок:

Это первое. А второе – что такое пограничник? Он часами сторожит государственную границу, где вот ты, а через 20 метров, 5 метров, через метр враг. Все. И он был как раз на западной границе.

Евгений Пустовой:

И вы склонились над рекой. Есть хорошая про это песня.

Григорий Азаренок:

Если что, ты принимаешь удар первым. И вот там особое чувство Родины. Когда ты на ее самом переднем крае, когда ты идешь по заснеженному лесу или по болотам, или по вот этой черте, где это особо чувствуешь. И вот там ты понимаешь, что вот это последний метр твоей Родины. Сюда ворвется враг, и тебе надо его отражать первым. Это особое чувство. Змагары пытаются вечно, как будто что-то плохое, вечно делать акцент на крестьянском происхождении Президента. Как будто это что-то плохое.

Евгений Пустовой:

Это человек от земли. Змагары тоже крестьянского происхождения. Только они подпанками стали. Они обрезали свою пуповину.