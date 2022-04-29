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Лукашенко: «Слава богу, что у нас диктатура. Так зато порядок есть»

29 апреля 2022 17:59
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Новости Беларуси. Мелиорация земель, господдержка жителей чернобыльских регионов, уровень обеспеченности лекарствами и политические вопросы – это далеко не все темы, которые 29 апреля были во внимании главы государства во время командировки в Чечерский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Лукашенко: «Слава богу, что у нас диктатура. Так зато порядок есть»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Открыли границу для них перед католической Пасхой. Ну и Радуница через несколько дней. Пусть люди приедут из Польши, Литвы, Латвии к своим родным. Так они людей своих не выпускают в Беларусь. Почему? Потому что едут люди к нам, покупают соль. У них нет соли. Великий Запад, богатый Запад – соли нет. И чтобы люди не говорили о том, что белорусы нормально живут, они их просто не выпускают. Вот и вся демократия. Слава богу, что у нас диктатура. Так зато порядок есть.  

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# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Ксения Худолей # Фотофакт

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