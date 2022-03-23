Азарёнок: современный Запад это и есть дивизия СС, это они – надзиратели в Дахау и Аушвице

Расцвет нацизма, массовые внесудебные расплаты и беспрерывная накачка оружием украинских нацбатов. Складывается впечатление, что коллективный Запад полностью повторяет путь объединенной Европы под флагом со свастикой во главе с Адольфом Гитлером. И все, что происходит в современности, актуально для нас сейчас в контексте белорусской истории. 22 марта вся страна вспоминала жертв Хатыни и всех остальных сожженных деревень. Похоже, так называемый цивилизованный мир совсем не изменился. Авторская рубрика Григория Азаренка «Тайные пружины политики 2.0» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

Что за злоба звериная? Да даже не звериная, животные так не издеваются друг над другом. А это тот самый обыкновенный фашизм. Государство – зверь. Оно воспевало и восхваляло самые низменные человеческие чувства. Оно поощряло убийства, оно культивировало издевательства, оно строилось только за счет ненависти. К москалям, колорадам, сепарам, кому угодно. И сейчас они демонстрируют вот это.

Григорий Азаренок:

Что, змагарская дрянь, за это призываешь идти воевать белорусов? За это их зовешь под статью? За это пробуешь здесь теракты организовать? Как вы вообще на этом свете родились? Неужели у вас родители есть? Неужели по этой земле ходили? Как люди, которые были вокруг вас, не чувствовали этот смрад, который от вас исходит? Вы воняете навозом и серой, вы давно не белорусы, и людьми вас назвать язык не поворачивается. А вот шумерскому послу вы помогать рады. Вчера вышли блестящие репортажи. КГБ обезвредил целую шпионскую сеть, которую покрывал Кизим, посол всея бандеростана, но никак не Украины. И зачем он дальше здесь жрет белорусские продукты, а не едет «захищаты нэньку» – для меня совсем непонятно. А как вы думаете, этот посол и другие западные «дыпляматы» с большой буквы Д, где они были вчера? Вы думаете – в Хатыни, как и все порядочные белорусы и гости страны? Отдали дань памяти страшной трагедии? Нет. У них был праздник. Они вспоминали, как сияли их лица тогда, в отсвете огня, и как они наслаждались криками сгораемых детей.

Григорий Азаренок:

Почему они вспоминают ту войну траурным маком 8 мая? Да потому, что они наследники проигравших. Их предки проиграли в той войне, они бежали из Беларуси, они были разгромлены под Кенигсбергом, они горели в Берлине. Они – гитлеристы, современный Запад это и есть дивизия СС «Мертвая голова», это они — надзиратели в Дахау и Аушвице, они снова хотят варить из нас мыло и ездить по Беларуси за рулем душегубок. Байден и Гиммлер, Дуда и Розенберг, Шольц и Мюллер – видите ли вы разницу? Ее почти нет. Посмотрите на заголовок: «Киеву поставят оружие через Европейский фонд мира». Нет еще того, кто описал бы такую антиутопию.