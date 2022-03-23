Гендиректор парка «Беловежская пуща»: заборы никак не вписываются в концепцию природной охраны данного заповедника

Новости Беларуси. Забор раздора. В Бресте экоактивисты и представители общественных организаций вышли на митинг против строительства заграждения вдоль границы в Беловежской пуще, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Акция протеста прошла около здания польского консульства. Громоздкое сооружение пять метров высотой и больше 180 километров длиной уже возводят на границе Беларуси и Польши. Возможно, мы с вами – последнее поколение белорусов, кто застал Беловежский лес в своем первозданном виде. Сюжет Кристины Протосовицкой.

В эту часть Беловежской пущи редко когда ступает нога журналиста. Пограничная зона – туристов здесь не встретишь, да и, по словам защитников рубежей, нарушитель – нечастый гость. За исключением последних недель, строительство заграждения идет усиленными темпами. Габаритная дорожная техника, каркас – на метр под землю. Забор жестокости возводится, несмотря на общественный резонанс в польских и белорусских СМИ, десятки жалоб и обращений. Варварский проект польские власти утвердили в кратчайшие сроки, экспертиз по оценке воздействия на окружающую среду не проводилось.