Олег Гайдукевич о встрече в ОБСЕ: «Что я буду здесь делать сегодня? Говорить правду о том, что делает Беларусь»

Новости Беларуси. Беларусь продолжит и дальше делать все необходимое для скорейшего урегулирования конфликта в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Беларусь продолжит и дальше делать все необходимое для скорейшего урегулирования конфликта в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
23 марта такую позицию наша делегация озвучила в формате видеосвязи на площадке Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Главная цель конференции – выработка общего подхода стран-членов организации для разрешения украинского кризиса.
Олег Гайдукевич, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Что может сделать еще ОБСЕ, парламенты стран ОБСЕ, чтобы украинский кризис разрешился? Что я буду здесь делать сегодня? Говорить правду о том, что делает Беларусь, о том, что делал Президент страны 8 лет. И вся страна. 8 лет, ведь в 2014 году именно благодаря Беларуси в том числе была остановлена бойня в Украине. Мы стали минской площадкой для переговоров. Мы 8 лет говорили о соблюдении Минских соглашений. И даже сейчас, в этот кризис, именно благодаря усилиям Президента Беларуси, переговоры продолжаются.
Белорусские парламентарии указали коллегам на неоднозначные действия со стороны Евросоюза. Напомним, 15 марта Парламентская ассамблея Совета Европы приостановила отношения с нашей страной. Несмотря на такие недружественные жесты, Минск готов и дальше предоставлять площадку для российско-украинских переговоров и всячески содействовать решению гуманитарного кризиса.