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Олег Гайдукевич о встрече в ОБСЕ: «Что я буду здесь делать сегодня? Говорить правду о том, что делает Беларусь»

23 марта 2022 17:09
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Новости Беларуси. Беларусь продолжит и дальше делать все необходимое для скорейшего урегулирования конфликта в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Олег Гайдукевич о встрече в ОБСЕ: «Что я буду здесь делать сегодня? Говорить правду о том, что делает Беларусь»-1

23 марта такую позицию наша делегация озвучила в формате видеосвязи на площадке Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Главная цель конференции – выработка общего подхода стран-членов организации для разрешения украинского кризиса.  

Олег Гайдукевич о встрече в ОБСЕ: «Что я буду здесь делать сегодня? Говорить правду о том, что делает Беларусь»-4

Олег Гайдукевич, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:  
Что может сделать еще ОБСЕ, парламенты стран ОБСЕ, чтобы украинский кризис разрешился? Что я буду здесь делать сегодня? Говорить правду о том, что делает Беларусь, о том, что делал Президент страны 8 лет. И вся страна. 8 лет, ведь в 2014 году именно благодаря Беларуси в том числе была остановлена бойня в Украине. Мы стали минской площадкой для переговоров. Мы 8 лет говорили о соблюдении Минских соглашений. И даже сейчас, в этот кризис, именно благодаря усилиям Президента Беларуси, переговоры продолжаются.  

Олег Гайдукевич о встрече в ОБСЕ: «Что я буду здесь делать сегодня? Говорить правду о том, что делает Беларусь»-7

Белорусские парламентарии указали коллегам на неоднозначные действия со стороны Евросоюза. Напомним, 15 марта Парламентская ассамблея Совета Европы приостановила отношения с нашей страной. Несмотря на такие недружественные жесты, Минск готов и дальше предоставлять площадку для российско-украинских переговоров и всячески содействовать решению гуманитарного кризиса.  

# Международная политика # общество # Олег Гайдукевич # Александр Лукашенко # Фотофакт

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