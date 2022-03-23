Олег Гайдукевич о встрече в ОБСЕ: «Что я буду здесь делать сегодня? Говорить правду о том, что делает Беларусь»

Олег Гайдукевич, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Что может сделать еще ОБСЕ, парламенты стран ОБСЕ, чтобы украинский кризис разрешился? Что я буду здесь делать сегодня? Говорить правду о том, что делает Беларусь, о том, что делал Президент страны 8 лет. И вся страна. 8 лет, ведь в 2014 году именно благодаря Беларуси в том числе была остановлена бойня в Украине. Мы стали минской площадкой для переговоров. Мы 8 лет говорили о соблюдении Минских соглашений. И даже сейчас, в этот кризис, именно благодаря усилиям Президента Беларуси, переговоры продолжаются.