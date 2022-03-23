«Другие профессии меня просто не привлекают». Спросили у юных минчан, кем они хотят стать в будущем

Новости Беларуси. В программе «Большой город» история, которая всколыхнула белорусскую творческую среду и стала триггером для развития школьного театрального искусства. Театральное чудо от белорусских гимназистов. Громкое перевоплощение произведения «А зори здесь тихие»: аншлаг, эмоции, профессиональная оценка.

Кристина Сущеня, ведущая:

Продолжая тему будущего. Мне кажется, что оно у вас точно большое впереди. Но интересно услышать от каждого из вас, с чем вы планируете связать свою жизнь. Может быть, уже четко знаете, кем хотите стать? Потому что сейчас вы перед нами как настоящие актеры.