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«Другие профессии меня просто не привлекают». Спросили у юных минчан, кем они хотят стать в будущем

23 марта 2022 16:58
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Новости Беларуси. В программе «Большой город» история, которая всколыхнула белорусскую творческую среду и стала триггером для развития школьного театрального искусства. Театральное чудо от белорусских гимназистов. Громкое перевоплощение произведения «А зори здесь тихие»: аншлаг, эмоции, профессиональная оценка.

Кристина Сущеня, ведущая:
Продолжая тему будущего. Мне кажется, что оно у вас точно большое впереди. Но интересно услышать от каждого из вас, с чем вы планируете связать свою жизнь. Может быть, уже четко знаете, кем хотите стать? Потому что сейчас вы перед нами как настоящие актеры. 

«Другие профессии меня просто не привлекают». Спросили у юных минчан, кем они хотят стать в будущем-1

Александра Нехведович, учащаяся гимназии № 50:
Я планирую поступать на химико-биологический профиль, на микробиолога. Мне достаточно интересен этот профиль. Актерское мастерство я отчасти рассматриваю, но как хобби.

Кристина Сущеня:
А вы, Александр?

Что такое историческая память и нужно ли знать свою историю? Узнали мнение белорусских школьников – читайте далее.

«Другие профессии меня просто не привлекают». Спросили у юных минчан, кем они хотят стать в будущем-4

Александр Дмитриев, учащийся гимназии № 50:
Я до последнего был уверен, что хочу свою жизнь связать именно с авиацией, но что-то на всех наших интересных показах всерьез задумываюсь о том, чтобы попробовать поступать куда-нибудь в театральное.

Виолетта Рак, учащаяся гимназии № 50, режиссер-постановщик спектакля:
Я, конечно же, думаю поступать в театральное. Не знаю только, на актера или на режиссера. Другие профессии меня просто не привлекают.

Вдохновила история Великой Отечественной. Минские гимназисты самостоятельно поставили спектакль «А зори здесь тихие» – подробности здесь.

# Молодежь Беларуси # общество # Кристина Сущеня # Александра Нехведович # Александр Дмитриев # Виолетта Рак # Фотофакт

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