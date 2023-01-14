«Счастлив несказанно». Леонид Якубович побывал на празднике у Дома милосердия в Минске

Новости Беларуси. Масштабный финал благотворительного марафона. Тысячи гостей собрались 14 января на площадке у Дома милосердия в Минске, где развернулся праздник, который еще раз продемонстрировал, что все дети – наши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Многодетные семьи, воспитанников домов-интернатов и жителей города согревали заводными песнями, спортивными эстафетами и веселыми танцами со сказочными героями. Вот уже более 20 лет и именно в рождественские Святки у социального центра Дома милосердия особенно многолюдно.

Леонид Якубович, народный артист России:

Посмотрите, сколько детей. И это так здорово. Дети вообще с самого начала должны знать, что когда мы все вместе, то это и есть праздник. По отдельности праздник очень редко бывает. Он их к этому приучает. Замечательно, просто счастлив несказанно.