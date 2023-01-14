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Из-за ледяного дождя без электричества остались населённые пункты Минской области

14 января 2023 13:42
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Новости Беларуси. В Минской области сегодня, 14 января, из-за ледяного дождя без электричества осталось 15 населенных пунктов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Из-за ледяного дождя без электричества остались населённые пункты Минской области-1

Восстановительные работы идут в Дзержинском и Копыльском районах. Задействованы 22 бригады и 30 единиц техники. Обледеневшие деревья в некоторых местах наклонились и задели линии, есть обрывы проводов и поломки опор.  

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# Электроснабжение # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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