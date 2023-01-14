«Это стало доброй традицией». Фёдор Повный о праздновании Святок в Доме милосердия

Новости Беларуси. Масштабный финал благотворительного марафона. Тысячи гостей собрались 14 января на площадке у Дома милосердия в Минске, где развернулся праздник, который еще раз продемонстрировал, что все дети – наши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Многодетные семьи, воспитанников домов-интернатов и жителей города согревали заводными песнями, спортивными эстафетами и веселыми танцами со сказочными героями. Вот уже более 20 лет и именно в рождественские Святки у социального центра Дома милосердия особенно многолюдно. «Счастлив несказанно». Леонид Якубович побывал на празднике Дома милосердия в Минске. На этот раз единственное, что пошло не по плану, что Дед Мороз и Снегурочка появились перед гостями не спустившись с трапа вертолета, а приехав на торжество на санях. Но нелетная погода никак не повлияла на настроение детей и взрослых.

Каждый год приходим, смотрели раньше, как спускался вертолет, но сегодня немножко не повезло с туманом, но все равно праздник удался на все 100 %. Веселье, радость, детки веселятся, такая анимационная программа замечательная, столько друзей встречаем, своих родных знакомых. Даже с кем-то давно не виделись и встретились сегодня. Замечательная атмосфера, дружественная, семейная, настоящего Нового года.

Мне понравились больше всего новогодние развлечения.

Мы выросли в этом приходе, мои детки тоже сейчас здесь ходят в хор. Мы очень любим ходить сюда, здесь такие традиционные празднования, очень здорово, интересно.

Часто бываем, в прошлом году был праздник, Масленица, тоже сюда приходили. Очень нравится, весело, детей очень много, интересно.

Протоиерей Федор Повный, настоятель Храма-памятника в честь Всех Святых:

Мы проводим этот праздник не первый, не второй и не третий раз. Это стало доброй традицией, мы подводим итог рождественским, святочным дням, радуемся новому году, уже завершающему новому году, потому что мы празднуем много разных новых летоисчислений. А самое главное, что наши дети чувствуют заботу о себе, внимание к себе. И эта маленькая радость соединяет всех нас.