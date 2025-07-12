Красота и уют своими руками. Как минчане наводят порядок во дворах

Чтобы поддержать добрые инициативы Года благоустройства не только словом, но и делом, программа Новости «24 часа» на СТВ ведет еженедельную рубрику. В ней наш корреспондент Диана Головач подключается к небезразличным минчанам и помогает создавать красоту и уют своими руками. Так появляются ухоженные скверы, цветущие клумбы, обновленные детские площадки и комфортные общественные зоны.

Диана Головач, корреспондент:

Мы находимся в одном из дворов Советского района столицы, где работники ЖЭО и местные жители активно благоустраивают территорию. Дмитрий, расскажите, какой фронт работы на сегодня? Дмитрий Юркевич, директор ЖЭУ № 3 Советского района Минска:

Нам предстоит установить четыре детских игровых комплекса, которые монтируются прямо сейчас на разных дворах нашего участка. Также у нас идет окраска детского игрового оборудования, установка скамеек и урн.

– Отлично! Наша съемочная группа с удовольствием вам в этом поможет.

Анжелика Пузанкова, помощник депутата:

Год благоустройства – это создание комфортных условий, в том числе в тех местах, где живут люди. И за этот период собрали информацию, в программу благоустройства включили те пункты, которые жители хотели бы изменить и где готовы сами активно в этом участвовать. В том числе гражданские инициативы будем реализовывать. Больше всего проблем и вопросов возникает по детским площадкам, почему здесь они устанавливаются, по содержанию территорий. Ну и такие, которые решаются именно в работе с коммунальными службами. Это обрезка деревьев, установка новых скамеечек, уборка подъездов. И благодаря тому, что это общение происходит, работа организовывается.