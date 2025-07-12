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Настоящий карнавал – Витебск гуляет в ритме «Славянского базара»! Показываем, что происходит в городе

12 июля 2025 17:36
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Стоп! Не спешите переключать! Все верно! Это «Славянский базар»! Это Витебск! Просто… немного Рио-де-Жанейро! Вива, Карнавал!

Настоящий карнавал – Витебск гуляет в ритме «Славянского базара»! Показываем, что происходит в городе-2
Настоящий карнавал – Витебск гуляет в ритме «Славянского базара»! Показываем, что происходит в городе-3

Традиционный марш «На 7 ветрах» – один из главных перформансов летнего феста. Такого количества косплея на квадратный метр вы не увидите больше нигде. Наши телеагенты со своей техникой тоже идеально вписались в стрит-парад.

Настоящий карнавал – Витебск гуляет в ритме «Славянского базара»! Показываем, что происходит в городе-5

Вечерний концерт – звездный состав впечатляет. Конечно, артистов много, но сцена-то одна.

Настоящий карнавал – Витебск гуляет в ритме «Славянского базара»! Показываем, что происходит в городе-7

А вы только представьте, сколько же еще талантов на улицах Витебска пропадает. Ситуацию будем исправлять. Самородки, мы идем к вам!

Настоящий карнавал – Витебск гуляет в ритме «Славянского базара»! Показываем, что происходит в городе-9

Витебск – город талантов. А каким талантом обладаете вы?
Я парикмахер, стригу людей. Надеюсь, хорошо. Надеюсь, я талантливый парикмахер.

Настоящий карнавал – Витебск гуляет в ритме «Славянского базара»! Показываем, что происходит в городе-11

Ушами двигать умеете?
Да, но немножко. 

Настоящий карнавал – Витебск гуляет в ритме «Славянского базара»! Показываем, что происходит в городе-13

А еще жители города исполнили любимые песни – смотрите в видео.

Настоящий карнавал – Витебск гуляет в ритме «Славянского базара»! Показываем, что происходит в городе-15

Уже сегодня молодые исполнители выйдут на главную сцену амфитеатра и попытают удачу. Это пропустить нельзя! А все самые пикантные подробности фестивальных дней ищите в самом честном дневнике «Славянского базара». Конец связи.

# Славянский базар в Витебске # Фестиваль

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