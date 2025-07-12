Настоящий карнавал – Витебск гуляет в ритме «Славянского базара»! Показываем, что происходит в городе

Стоп! Не спешите переключать! Все верно! Это «Славянский базар»! Это Витебск! Просто… немного Рио-де-Жанейро! Вива, Карнавал!
Стоп! Не спешите переключать! Все верно! Это «Славянский базар»! Это Витебск! Просто… немного Рио-де-Жанейро! Вива, Карнавал!
Традиционный марш «На 7 ветрах» – один из главных перформансов летнего феста. Такого количества косплея на квадратный метр вы не увидите больше нигде. Наши телеагенты со своей техникой тоже идеально вписались в стрит-парад.
Вечерний концерт – звездный состав впечатляет. Конечно, артистов много, но сцена-то одна.
А вы только представьте, сколько же еще талантов на улицах Витебска пропадает. Ситуацию будем исправлять. Самородки, мы идем к вам!
– Витебск – город талантов. А каким талантом обладаете вы?
– Я парикмахер, стригу людей. Надеюсь, хорошо. Надеюсь, я талантливый парикмахер.
– Ушами двигать умеете?
– Да, но немножко.
А еще жители города исполнили любимые песни – смотрите в видео.
Уже сегодня молодые исполнители выйдут на главную сцену амфитеатра и попытают удачу. Это пропустить нельзя! А все самые пикантные подробности фестивальных дней ищите в самом честном дневнике «Славянского базара». Конец связи.