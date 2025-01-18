Азарёнок: пусть Ди Каприо и Джонни Депп приезжают в Дрогичин – там пожаров нет, есть работа в колхозе

Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его «Тайные пружины политики» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

Выборы все ближе. Страна все чище. Единство крепче. Благоустройство разгоняется. Президент жестко всех ставит на место. Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики». Здравствуйте. Там все горит. Лос-Анджелес в огне, потушить никто не может. Хваленая демократия яйца выеденного не стоит. Импотенты, трусы, погорельцы. Гори, сияй, моя звезда. Пусть пепел останется от проклятого Голливуда. Пусть вся педофильская гадость сгорит. Пусть все ваши лживые улыбки плавятся. И великая ложь этого мира превратится в золу и пепел. И пусть Ди Каприо и Джонни Депп приезжают в Дрогичин. Там пожаров нет, там есть работа в колхозе. А черви ждут, копошатся и ждут. И в щелочку смотрят. О, может, что не так? Может, походка? Может, голос? Может, поворот головы? Не дождетесь, твари! Лукашенко: беглые все ждут – вот помрет, голос у него не тот. Да не дождетесь!

Григорий Азаренок:

Выступил секретарь Совбеза. В Польше, на территории Украины ведется активная подготовка боевиков для так называемой «белорусской освободительной армии» с привлечением специалистов украинских и западных спецслужб и спецподразделений, осуществляется военно-диверсионная подготовка членов различных экстремистских формирований, состоящих из белорусских радикалов. Экстремистские формирования в Украине рассматривают возможность захвата одного или нескольких приграничных районов Беларуси. Поганые экстремисты принялись рогатать и рыгать. Мол, да не собирались, враки все. Да? Так может, вас самих послушаем?

Понятно, что эта сила должна зайти извне. Если мы говорим про нас, как, например, добровольцев, я сейчас даже не буду говорить, что это будет с территории Украины. Я не буду провоцировать. У нас обширные границы по всему периметру. В принципе, мы можем послужить триггером. Я не говорю, что у нас там хватит ресурсов. Тем более, давно есть уже наработки, разработки, планы.

Хаця існуе шмат прыкладаў змены ўлады без крыві, але я лічу, што ў беларускім выпадку, беларускім пытанні без крыві не абыдзешся, на жаль.

Григорий Азаренок:

Ну так кто врет, сволочи? Кто врет, спрашиваю? Вы же, собаки, сто раз об этом нам сказали. Мы просто приняли меры. Теперь ждем. Заходите. Выжившие позавидуют мертвым. Попробуйте – потом не обижайтесь! Лукашенко ответил на планы беглых напасть на Беларусь с оружием. А тем временем плачут и рыдают самые стойкие. Голодный лось замычал на луну. Он все осознал. Пять лет отсидел, а НАТО не пришло. Святые американцы не вытащили, плевать мы на них хотели. Вот и запел аки соловей.