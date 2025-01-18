Свобода действий вместо земельных санкций. Как работает строительная амнистия в Беларуси?

Свобода действий вместо земельных санкций. Продление так называемой строительной амнистии до января 2028 года подняло новую волну обращений в исполкомы. Узаконить постройки, которые возвели без проекта и документации, можно по упрощенной схеме. Это позволяет указ Президента. Таким шансом уже воспользовались 45 % собственников. Пристройки, веранды, гаражи и бани выйдут из тени путем легализации. Для этого достаточно обратиться в местные органы власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кристина Протосовицкая о том, как распутать клубок интересов.

Белые ночи в Ямно не хуже, чем в Санкт-Петербурге. Рядом с домом Светланы Шпак тепличный комбинат, где круглосуточно используют подсветку. В хозяйских делах семья профессионалам не уступает, на участке появился свой гараж и сарай, где есть курочки, хранится инвентарь для огорода и сада. Все возводили сами, а потому встал вопрос легализации построек – удалось по упрощенной схеме.

Светлана Шпак, жительница деревни Ямно:

Все девчонки и мальчишки, которые работают в «Одном окне» – они очень дружелюбные. Мгновенно принимали документы, все делается по щелчку пальцев. Всегда приятно, когда тебя не прогоняют, наоборот, проникаются твоей проблемой, помогают, это приятно. Узаконить постройки на своем участке по упрощенной схеме можно, выполняя два простых условия. Первое – это место расположение – не должно быть самозахвата земли. И второе – срок строительства – не позднее 2022 года.

Приходит к нам гражданин, мы смотрим – выдержаны ли градостроительные нормы при строительстве дома. А также смотрим, имеется ли самозахват. Если нет, значит, мы имеем право узаконить. По указу Президента 253, действие которого продлили, достаточно обратиться в местные распорядительные органы с заявлением и документальным подтверждением, что гражданин является собственником участка. Первым делом специалист проверит законность. В этом помогает электронная система землеустроителей. Указ не только экономит время граждан, а еще исключает административную ответственность за самовольное строительство. В Брестском горисполкоме уже рассмотрели 250 заявлений с положительным решением. Разбираются с каждым случаем индивидуально.