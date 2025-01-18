Белорус снимает видео о службе в МЧС и набирает миллионы просмотров

В любую пору года и время суток, в любую погоду и при любых обстоятельствах. Они первыми приходят на помощь попавшим в беду. Рискуя своей жизнью, спасают жизни других. Только с начала этого года при ликвидации чрезвычайных ситуаций работниками МЧС в Беларуси спасено более 20 человек. За весь 2024-й – около тысячи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На протяжении многих лет наши спасатели оказывают помощь своим коллегам из других стран: работают на тушении лесных пожаров, а также устраняют последствия наводнений и землетрясений. 19 января они отметят свой профессиональный праздник. Накануне Дня спасателя с виновниками торжества встретились наши корреспонденты.

Надеть боевку меньше чем за 20 секунд. За такое короткое время спасатели обязаны облачиться форму. В их работе дорога каждая секунда. От того, насколько оперативно приедут на место происшествия, зависит, удастся ли избежать трагедии. Валерий Пицко стать спасателем решил после срочной службы в армии. Хотел помогать людям. Прошел подготовку в институте повышения квалификации и вот уже более 10 лет в рядах МЧС. Признается, что помнит каждую спасенную жизнь.

Валерий Пицко, старший инструктор-спасатель пожарной аварийно-спасательной части № 2 Гродненского городского отдела по чрезвычайным ситуациям:

Из последнего случай, это где были спасены две жизни, два пенсионера. Пятиэтажный дом, у входа обнаружили мужчину, чуть позже обнаружена была женщина. Мы с коллегой проводили реанимацию. Когда где-то что-то горит, что-то происходит, всегда подходишь, поддерживаешь людей, говоришь: самое главное, что вы остались живы, здоровы, а это все наживное. Спасая жизни других, о своей, признается Валерий, думаешь не всегда. А рисковать приходится часто. Всего за 2024-й год работниками МЧС только в Гродненской области было эвакуировано около сотни человек. Приходить на помощь доводилось при самых разных чрезвычайных происшествиях. Тушили пожары, деблокировали пострадавших в ДТП, устраняли последствия непогоды, а также искали потерявшихся в лесу. Иногда спасали не только людей, но и животных.

Владислав Свекло в Гродненском районном отделе по чрезвычайным ситуациям служит четвертый год. Об этой профессии мечтал еще в детстве. Первым шагом на пути к достижению цели стал профильный класс МЧС. После – колледж. Сегодня Влад – старший инструктор-спасатель. Работе посвящает даже свободное от дежурств время: снимает креативные ролики, которые популяризируют службу в МЧС.

Владислав Свекло, старший инструктор-спасатель пожарной аварийно-спасательной части № 1 Гродненского районного отдела по чрезвычайным ситуациям:

Все видеоролики снимаются исключительно в нерабочее время, так как у нас есть распорядок дня, однако благодаря камерам, которые прикрепляются к боевой одежде пожарного-спасателя, к шлему, мы можем зафиксировать какие-то моменты из реальной боевой работы – для людей, для молодого поколения, которые хотят в будущем стать профессиональными спасателями-пожарными. И я это публикую в официальный канал МЧС Беларуси, а также в свой канал в Instagram.