Азарёнок: прозябание в тёплой ванне закончилось – пришло время смены эпох

Авторская журналистика на СТВ. Эфир продолжит рубрика Григория Азаренка «Тайные пружины политики».

Григорий Азаренок, СТВ:

Нас хотят убить. Каждого белоруса хотят убить. Взорвать. Зарезать. Уничтожить. Ставки все выше. И будут ли жить наши дети, все зависит сейчас от нас. Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте. Президент встретился с торговым людом. Это Белкоопсоюз. Те, кто занимается продажами, заготовками, продукцией, обеспечением. Народ, максимально далекий от силовиков, от геополитики, от войны, от беспилотников, от самодельных взрывных устройств. И начинает разговор резко, жестко, без раскачек.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Не обессудьте, но разговор будет жесткий! Подробности. Сегодня все желают на Западе (и в авангарде наши белорусские беглые касательно отношения к Беларуси) поражения России в войне с Украиной. И дальше – цитата переговоров наших беглых с отдельными на Западе: «Польша имеет право на западные земли Беларуси. А в случае поражения России Беларусь будет прирастать за счет западных земель России». Читай: нам прирежут что-то из Смоленской, Брянской областей, может, Псковской, а западную Беларусь мы должны отдать Польше. Гэта новыя дэмакратычныя ўлады вядуць перамогу на Захадзе на гэты рахунак. Кто из вас может с этим согласиться? Я ни в коем случае. Мы будем бороться до последнего за наши земли. Тем более мы же никому проблем не доставляем, никому ничего не должны. Мы не претендуем ни на Вильно, ни на Белосточчину, ни на российские, ни на украинские земли. Нам достаточно того, что исторически нам досталось. Это наши белорусские земли.

Григорий Азаренок:

Без раскачек. С геополитики. С международной обстановки. И говорит: я буду с вами, как и со всеми управленцами, жесток. Буду требовать. Никакой раскачки. Никакого самодовольства. Никакой расслабленности. Вокруг нас рыскают волки. Пена падает с их клыков. Зарезать целое стадо овечек, даже если они очень хорошо питаются, даже если у них прекрасные кудряшки, и копытца почищены – зарезать их может один волк. И нам нужно отращивать и свои клыки, и свои когти, и нужно, чтобы в каждом взгляде вспыхнул воинственный стальной блеск. Тогда волки пройдут мимо нашей опушки. А пока лезут...