Марафон «Выбирай.BY» прошёл в ТЦ «Столица»

Беларусь вплотную подошла к одному из важнейших общественно-политических событий 2024 года. 25 февраля гражданам предстоит выбрать депутатов всех уровней. Но уже начиная с 20-го числа, у белорусов будет возможность заполнить бюллетени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Молодежь как никогда активно включилась в избирательный процесс. Сами признаются: участие в политической жизни страны – новый тренд. И их инициативы находят отклик у населения.

Центром притяжения людей разных поколений стал 17 февраля ТЦ «Столица», где развернулся информационно-просветительский марафон «Выбирай.BY». В легкой и доступной форме гостям рассказывали о нюансах проведения единого дня голосования и напоминали: выбор каждого имеет значение. Особое внимание уделили молодому поколению избирателей. Около 178 тысяч белорусов впервые в жизни придут на участки. Важно, чтобы они ответственно и осознанно исполнили свой гражданский долг. Потому такое внимание со стороны государства уделяется разъяснительной работе.

Игорь Луцкий, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Очень важно, что такой диалог происходит глаза в глаза, в тесном контакте. Мы много говорим о цифровых технологиях, но все-таки вот личное отношение, личная встреча, она двигает молодежь для того, чтобы они научились делать выбор.

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:

Особенность этой избирательной кампании еще в том, что мы серьезное внимание сейчас уделяем правовому просвещению граждан, особенно нашей молодежи. Мне приятно, что инициатива наших молодых людей при поддержке государственных структур, при поддержке молодежных общественных объединений нашла отклик, мы видим сегодня здесь очень много людей.