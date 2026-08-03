Опрос: 38% жителей Германии чувствуют себя незащищенными

Все больше жителей Германии считают свою страну небезопасной – об этом говорят результаты нового соцопроса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теракт в Берлине 25 июля серьезно подорвал доверие граждан: 38 % признали, что их чувство защищенности снизилось. Статистика преступлений подтверждает тревожные настроения. За первое полугодие зафиксировано около 86 тысяч политически мотивированных правонарушений. Число насильственных преступлений достигло 4 тысяч случаев, что стало максимумом за последнее десятилетие.