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Опрос: 38% жителей Германии чувствуют себя незащищенными

03 августа 2026 19:54
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Все больше жителей Германии считают свою страну небезопасной – об этом говорят результаты нового соцопроса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теракт в Берлине 25 июля серьезно подорвал доверие граждан: 38 % признали, что их чувство защищенности снизилось. Статистика преступлений подтверждает тревожные настроения. За первое полугодие зафиксировано около 86 тысяч политически мотивированных правонарушений. Число насильственных преступлений достигло 4 тысяч случаев, что стало максимумом за последнее десятилетие.

# Новости Германии

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