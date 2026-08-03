Студотряды помогают создавать семьи! Сколько таких союзов есть в Беларуси?
Цифровой авангард и реальный труд. В чем истинная роль инфлюенсеров сегодня? Как популярные блогеры могут решить проблему дефицита молодых кадров? И почему снимать контент на заводе или в поле – это новый тренд? В спецвыпуске «По существу. Суперподкаст» на одной площадке сошлись традиционные и цифровые медиа. Порядка 50 участников, откровенный разговор и жаркие дискуссии о работе студотрядов, создании эксклюзива и продвижении профессий. Высказать свою точку зрения смог каждый.
Вы сказали, что студотряд – это связи, деньги, путешествия. Да, но еще и семьи. И есть много примеров, когда создаются студенческие, студотрядовские семьи. Такая традиция своего рода. Вообще статистику ведет кто-то таких семей? У меня вопрос, может быть, к представителю студотрядов.
Александра Гурская, ЗОЖ-блогер, общественный деятель (Витебская область):
Две с половиной тысячи человек. Я смотрела в интернете. Две с половиной тысячи семей.
Кирилл Казаков:
В нашей стране, где, собственно говоря, каждый ребенок – это всегда завоевание, я понимаю, что это очень важная история таких скрепов семейных.
Александра Гурская:
Но это за 63 года.
Кирилл Казаков:
Вопросов нет. А блогинг семьи создает?
Да. Вот пример, пожалуйста. Моя жена – моя подписчица. Реальная история. У меня контент такой своеобразный, интересный, простецкий, лайтовый. И вот она подумала, что какой-то очень странный тип попался в TikTok. Вот, семьи создаются. Поэтому блогерство не хуже студотряда в этом плане работает.
Мы тоже хотим вставить пять копеек. Мы семья – Алексей и Екатерина. Мы ведем семейный блог, мы работаем вместе. Вот, можно сказать, ячейка такая блогеров.
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