Студотряды помогают создавать семьи! Сколько таких союзов есть в Беларуси?

Цифровой авангард и реальный труд. В чем истинная роль инфлюенсеров сегодня? Как популярные блогеры могут решить проблему дефицита молодых кадров? И почему снимать контент на заводе или в поле – это новый тренд? В спецвыпуске «По существу. Суперподкаст» на одной площадке сошлись традиционные и цифровые медиа. Порядка 50 участников, откровенный разговор и жаркие дискуссии о работе студотрядов, создании эксклюзива и продвижении профессий. Высказать свою точку зрения смог каждый.

Вы сказали, что студотряд – это связи, деньги, путешествия. Да, но еще и семьи. И есть много примеров, когда создаются студенческие, студотрядовские семьи. Такая традиция своего рода. Вообще статистику ведет кто-то таких семей? У меня вопрос, может быть, к представителю студотрядов.

Александра Гурская, ЗОЖ-блогер, общественный деятель (Витебская область):

Две с половиной тысячи человек. Я смотрела в интернете. Две с половиной тысячи семей.

Кирилл Казаков:

В нашей стране, где, собственно говоря, каждый ребенок – это всегда завоевание, я понимаю, что это очень важная история таких скрепов семейных.

Александра Гурская:

Но это за 63 года.

Кирилл Казаков:

Вопросов нет. А блогинг семьи создает?