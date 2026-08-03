Определились возможные соперники белорусов в плей-офф квалификации Лиги конференций

В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги конференций. Борьбу в третьем по рангу турнире Старого Света продолжают два белорусских клуба, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Если «МЛ Витебск» по суме двух противостояний пройдет боснийский «Борац», то встретится с лучшей командой пары: «Тун» из Швейцарии – «Викингур» из Исландии. Если минское «Динамо» справится с португальской «Брагой», то соперником вице-чемпионов нашей страны в борьбе за выход в основной этап континентального турнира будет победитель дуэли между израильским «Бейтаром» и австрийской «Аустрией».

Матчи плей-офф состоятся 20 и 27 августа. Первые поединки третьего отборочного раунда отечественные дружины проведут уже в предстоящий четверг. Ответные встречи состоятся 13 августа в Венгрии и Болгарии.