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Определились возможные соперники белорусов в плей-офф квалификации Лиги конференций

03 августа 2026 20:10
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В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги конференций. Борьбу в третьем по рангу турнире Старого Света продолжают два белорусских клуба, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Если «МЛ Витебск» по суме двух противостояний пройдет боснийский «Борац», то встретится с лучшей командой пары: «Тун» из Швейцарии – «Викингур» из Исландии. Если минское «Динамо» справится с португальской «Брагой», то соперником вице-чемпионов нашей страны в борьбе за выход в основной этап континентального турнира будет победитель дуэли между израильским «Бейтаром» и австрийской «Аустрией». 

Матчи плей-офф состоятся 20 и 27 августа. Первые поединки третьего отборочного раунда отечественные дружины проведут уже в предстоящий четверг. Ответные встречи состоятся 13 августа в Венгрии и Болгарии.

# Футбол Беларуси

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