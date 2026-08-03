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Страны Прибалтики получили минимальные суммы поддержки агросектора от ЕС

03 августа 2026 19:51
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Евросоюз оставил страны Прибалтики без серьезной аграрной поддержки. Из 540 миллионов евро экстренного фонда Литве досталось 9 миллионов, Латвии – 4, а Эстонии – и вовсе 3, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тогда как Испания и Италия получили в 15 раз больше. Еврокомиссия официально отнесла проблемы балтийских аграриев к «хроническим структурным», а не к форс-мажорным обстоятельствам вроде пожаров и наводнений. 

Ситуацию усугубляет рекордная задолженность аграриев Прибалтики, превысившая миллиард евро только в 2025 году. Субсидия в 4 миллиона для Латвии не покрывает даже 2-месячных процентов по текущим кредитам. В молочном секторе Эстонии поголовье скота может сократиться почти на 10 %.

# Сельское хозяйство

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