Страны Прибалтики получили минимальные суммы поддержки агросектора от ЕС

Евросоюз оставил страны Прибалтики без серьезной аграрной поддержки. Из 540 миллионов евро экстренного фонда Литве досталось 9 миллионов, Латвии – 4, а Эстонии – и вовсе 3, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тогда как Испания и Италия получили в 15 раз больше. Еврокомиссия официально отнесла проблемы балтийских аграриев к «хроническим структурным», а не к форс-мажорным обстоятельствам вроде пожаров и наводнений.

Ситуацию усугубляет рекордная задолженность аграриев Прибалтики, превысившая миллиард евро только в 2025 году. Субсидия в 4 миллиона для Латвии не покрывает даже 2-месячных процентов по текущим кредитам. В молочном секторе Эстонии поголовье скота может сократиться почти на 10 %.