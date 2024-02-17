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Будет ещё теплее. В Беларуси намечаются очередные температурные рекорды

17 февраля 2024 15:03
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О погоде в Беларуси на предстоящей неделе рассказали в программе «Плюс-минус». Рекорды в температурных показателях обещают продолжиться и на предстоящей неделе.

Будет ещё теплее. В Беларуси намечаются очередные температурные рекорды-1

Средняя температура воздуха по-прежнему составит от +1 до +4 °С. Однако ближе к концу недели рост будет уже более ощутим – до +8 °С в столице. В Бресте столбик термометра начнет стремительно расти уже во вторник, 20 февраля. К концу недели температура воздуха составит 9 градусов тепла днем и до +5 °С в ночные часы. Усилятся также осадки, и на этот раз они будут отмечены преимущественно в виде дождя. В Могилеве по-прежнему холоднее всего – в регионе сохранятся и осадки в смешанной фазе, а также минусовой показатель ночью в субботу, 24 февраля. Беларусь по-прежнему продолжит находиться в области повышенного атмосферного давления.

Подробный прогноз по областям страны.

Будет ещё теплее. В Беларуси намечаются очередные температурные рекорды-4

Будет ещё теплее. В Беларуси намечаются очередные температурные рекорды-6

Будет ещё теплее. В Беларуси намечаются очередные температурные рекорды-8

Будет ещё теплее. В Беларуси намечаются очередные температурные рекорды-10

Будет ещё теплее. В Беларуси намечаются очередные температурные рекорды-12

Будет ещё теплее. В Беларуси намечаются очередные температурные рекорды-14

К чему готовится западным соседям – прогноз погоды в Европе на неделю здесь.

# Погода в Беларуси # общество # Ольга Войтенкова

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