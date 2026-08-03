Образ Беларуси в соцсетях – блогеры рассказали, как показывают нашу страну зрителям
Цифровой авангард и реальный труд. В чем истинная роль инфлюенсеров сегодня? Как популярные блогеры могут решить проблему дефицита молодых кадров? И почему снимать контент на заводе или в поле – это новый тренд? В спецвыпуске «По существу. Суперподкаст» на одной площадке сошлись традиционные и цифровые медиа. Порядка 50 участников, откровенный разговор и жаркие дискуссии о работе студотрядов, создании эксклюзива и продвижении профессий. Высказать свою точку зрения смог каждый.
Кирилл Казаков, СТВ:
Что вы можете дать государству?
Марика Ярали, блогер, предприниматель, руководитель садового центра (Минская область):
На самом деле есть несколько моментов. И я могу сказать один такой момент, о котором вы бы никогда не подумали. Меня, например, смотрят граждане Ирана, поскольку мой муж оттуда. И они смотрят, они не понимают, что я говорю, но их много. И они с таким интересом смотрят.
Кирилл Казаков:
Они смотрят красивую белорусскую женщину или они смотрят красивые белорусские саженцы?
Марика Ярали:
Нет, они смотрят на жизнь в совсем другой стране. На ту жизнь, которую они, возможно, никогда не увидят. Потому что для граждан Ирана большая проблема выехать за границу.
Можно я приведу пример? Просто у меня личный блог, я больше журналист, нежели блогер, но я веду стримы и общаюсь с аудиторией. И в своем личном блоге я продвигаю тематику, что ты можешь жить в Беларуси, работать, любить свою работу, кайфовать, путешествовать, наслаждаться жизнью. И у тебя на это есть все возможности, у тебя нет ограничений. Есть определенные стереотипы за рубежом, вы понимаете, как у любого человека.
И наша задача, мне кажется, у каждого в своем направлении – у кого-то это семья, проекция семейных ценностей, у кого-то это позиционирование белорусское, условно говоря, белорусские женщины, образ белорусской женщины в обществе. У каждого своя ниша. Допустим, Марика понятно – красивая девушка, но она все равно в своем блоге внедряет, она показывает: я люблю Беларусь, у меня была возможность жить в Иране, но я выбрала Беларусь потому-то, потому-то. Я смогла развить успешный бизнес, и мне никто не мешал, и мне никто не помогал. И почему? Вот вы говорите, что она может делать? Мне кажется, это прекрасный пример.
Марика Ярали:
В последнее время все больше и больше пишут мои подписчики: «Спасибо, что вы вдохновляете. Спасибо, что вы показываете, как надо двигаться по жизни». То есть ты приходишь домой, не ложишься на диван, а переодеваешься. Я прихожу домой, снимаю каблуки и костюм, переодеваюсь в рабочую одежду, иду в теплицу, ухаживаю за своим огромным садом.
10 тысяч подписчиков – и ты блогер? Узнали, какие критерии есть у контент-мейкеров