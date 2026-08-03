10 тысяч подписчиков – и ты блогер? Узнали, какие критерии есть у контент-мейкеров
Цифровой авангард и реальный труд. В чем истинная роль инфлюенсеров сегодня? Как популярные блогеры могут решить проблему дефицита молодых кадров? И почему снимать контент на заводе или в поле – это новый тренд? В спецвыпуске «По существу. Суперподкаст» на одной площадке сошлись традиционные и цифровые медиа. Порядка 50 участников, откровенный разговор и жаркие дискуссии о работе студотрядов, создании эксклюзива и продвижении профессий. Высказать свою точку зрения смог каждый.
Александра Гурская, ЗОЖ-блогер, общественный деятель (Витебская область):
В России есть метрика. 10 тысяч подписчиков – ты блогер.
Кирилл Казаков:
Но в Беларуси такого нету.
Мне кажется, нет такой градации, сколько у тебя должно быть подписчиков. Блог – это какое-то действие, которое повторяется. Нет такого: я выложил пост, набрал 10 миллионов – я уже блогер, больше ничего не буду выкладывать.
Мне кажется, это все-таки какая-то регулярность. А вот по подписчикам вопрос хороший. Я, допустим, не считаю себя блогером. У меня немало подписчиков, но я все равно не считаю себя блогером. Есть люди, у которых меньше подписчиков, но они считают себя блогером.
Кирилл Казаков:
Знаете, я с вами соглашусь в одном. Мое личное мнение, что самый лучший блогер – это человек на ставке в редакции. Хороший блогер, он понимает основы медиаподачи, медиакоммуникации и все остальное.
С вами тоже абсолютно согласна, потому что все, кто что-либо выкладывает, особенно про Беларусь и так далее, про свою страну, мы несем ответственность. Если ты что-то говоришь, даже какую-то рекламу несешь, и за нее не платишь. Очень хорошо, что сейчас ужесточен контроль за соцсетями. Это респект.
Потому что в нашем информационном поле по последним даже гродненским новостям понятно, что эти молодые блогеры, которые сейчас на хайпе, деньги присваивают себе. По итогу доверчивые жители отдают деньги, больные дети страдают и так далее.
Поэтому блогер – это в первую очередь тот, кто несет ответственность. А ответственность несут журналисты, которые подписывают договор, печать – и все. Значит, я уже несу ответственность. Я и свой личный блог веду с ответственностью. И у меня есть кодекс правил, как у меня в редакции. Кодекс правил, который я обязана соблюдать.
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