10 тысяч подписчиков – и ты блогер? Узнали, какие критерии есть у контент-мейкеров

Цифровой авангард и реальный труд. В чем истинная роль инфлюенсеров сегодня? Как популярные блогеры могут решить проблему дефицита молодых кадров? И почему снимать контент на заводе или в поле – это новый тренд? В спецвыпуске «По существу. Суперподкаст» на одной площадке сошлись традиционные и цифровые медиа. Порядка 50 участников, откровенный разговор и жаркие дискуссии о работе студотрядов, создании эксклюзива и продвижении профессий. Высказать свою точку зрения смог каждый.

Мне кажется, нет такой градации, сколько у тебя должно быть подписчиков. Блог – это какое-то действие, которое повторяется. Нет такого: я выложил пост, набрал 10 миллионов – я уже блогер, больше ничего не буду выкладывать.

Мне кажется, это все-таки какая-то регулярность. А вот по подписчикам вопрос хороший. Я, допустим, не считаю себя блогером. У меня немало подписчиков, но я все равно не считаю себя блогером. Есть люди, у которых меньше подписчиков, но они считают себя блогером.

Кирилл Казаков:

Знаете, я с вами соглашусь в одном. Мое личное мнение, что самый лучший блогер – это человек на ставке в редакции. Хороший блогер, он понимает основы медиаподачи, медиакоммуникации и все остальное.