Голден Мафвента признан лучшим игроком 16-го тура ЧБ по футболу

Голден Мафвента признан лучшим игроком 16-го тура чемпионата Беларуси по футболу. Атакующий полузащитник «Нафтана» помог своей команде сохранить ничью в матче против «Днепра» – 3:3, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Он совершил 90 % точных передач, также в активе хавбека – семь выигранных единоборств, 9 перехватов и 12 подборов. Но главное, замбийский легионер отдал две результативные передачи, а под занавес встречи оформил гол.

Интересно, что в этом противостоянии был забит самый красивый мяч минувшего уикенда. Его автором стал полузащитник могилевской дружины Кирилл Цепенков. Он нанес интересный по задумке и эффектный по исполнению удар по воротам соперников из Новополоцка.