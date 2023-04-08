Азарёнок: против Тертеля, Кубракова, Карпенкова, Хренина и Лаппо – лучшие спецслужбы мира!

Итоги визита Президента в Москву говорят о главном: силовые структуры Беларуси и России готовы противостоять внешним угрозам всеми возможными способами и методами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Свою землю мы защитим, не останавливаясь ни перед чем. Но как может нашим бойцам помочь общество в период невиданной гибридной агрессии? Григорий Азаренок продолжит в авторской рубрике «Тайные пружины политики».

Григорий Азаренок, СТВ:

Всего несколько фраз, как говорится, вместо тысячи слов. Александр Лукашенко о переговорах с Владимиром Путиным, которые шли долго, до 2:15 ночи, шли не торопясь, душевно, основательно.

– Добрый день, Александр Григорьевич. Александр Григорьевич, вчера дольше все-таки получилось с коллегой общаться, чем планировалось. О чем больше говорили – экономика или безопасность?

– На закрытые темы. Меньше об экономике. Безопасность, военно-промышленный комплекс, военные вопросы – оборонка. Это главное.

– Ну вы ходом переговоров довольны?

– Ну а почему не доволен? Приняли по всем вопросам решения.

– Специально подгадали – ровно через 12 часов приехали после окончания? Песков говорил, что вы в 2:15 закончили.

– Нет, ничего не гадали. Как договорились.

– Спасибо. Вот такой парой фраз можно привести в тремор весь коллективный Запад и его шавок на наших границах. Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте. Время спрессовалось, время обострилось, время ставит вопросы ребром. Не успели мы ошалеть от подробностей операции КГБ по взятию ячейки подлых террорюг в Беларуси, как Президент рассказывает о новых подвигах силовиков союзных сил. Читайте здесь и здесь. Но достаточно взглянуть на прощание лидеров, чтобы понять: в их руках правда и сила, которые несокрушимы.

Мы сталкиваемся с беспрецедентными вызовами в нашей истории. Против Тертеля, Кубракова, Карпенкова, Хренина и Лаппо, против наших бойцов – лучшие спецслужбы мира. Но воля главнокомандующего ломает их злодейские планы. И белорусы бьются. Как у Гоголя – и бьются казаки.

Но какой бы ни был мощный, сплоченный, оснащенный аппарат силовиков – конгломерат международного терроризма, это поганое кубло, может окончательно сломать только все общество. Говорит министр Чеченской Республики. «Разговор должен быть короткий». Как бороться с международным терроризмом? Рассказал помощник Кадырова.

Террорист живет среди нас. Среди членов партий, объединений, организаций. Сначала ему все не нравится на работе. Вы это слышите. Он скептически относится к субботнику и Дню Победы, предпочитает отлинять. Потом он подписывается на экстремистские Telegram- каналы. И начинает засыпать окружающих бреднями из этих помоек. Потом он становится озлобленный. Проходят месяцы, годы. И в конце концов он берет в руки оружие. Либо помогает тому, кто берет в руки оружие. Все это время его видите вы. Нормальные граждане. И машете на это рукой. «Его дело, его жизнь». Так зачем потом громко рыдать над могилой родного человека? Зачем причитать? Ведь ты мог остановить руку, занесенную над ним. Не твое дело? Членский и партийный билет на стол. Будь бдителен. Помоги силовикам. Чтобы потом не рвать на себе волосы.

На «Зачетном разговоре» у меня спросили, будут ли боевые действия на нашей территории. Ответил я вопросом на вопрос. Молодые парни, поднимите руки, кто готов брать в руки оружие и идти умирать и убивать, если враг придет на нашу землю? После некоторой робости, подняли многие. А ответ такой – когда на этот вопрос руки поднимут все, боевых действий на нашей территории не будет. Враг нападает на разобщенного, слабого, капризного, ленивого. А на сильного, исполненного яростью и волей – не нападает. На такого, как наш Президент, никто не пойдет. Будьте как он. Ахмед Дудаев: жители Чеченской Республики безгранично уважают Президента Беларуси. Подробности.