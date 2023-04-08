До +16°С, но сюрпризы от погоды ещё можно ждать. Прогноз синоптиков на середину апреля

В начале рабочих будней погоду будут определять атмосферные фронты и более теплая воздушная масса. Ожидается облачность с прояснениями, рассказали в программе «Плюс-минус». Ночью на большей части страны пройдут осадки (снег, мокрый снег, переходящий в дождь), местами слабый туман, по западу гололед, на дорогах гололедица.