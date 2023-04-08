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До +16°С, но сюрпризы от погоды ещё можно ждать. Прогноз синоптиков на середину апреля

08 апреля 2023 15:54
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В начале рабочих будней погоду будут определять атмосферные фронты и более теплая воздушная масса. Ожидается облачность с прояснениями, рассказали в программе «Плюс-минус». Ночью на большей части страны пройдут осадки (снег, мокрый снег, переходящий в дождь), местами слабый туман, по западу гололед, на дорогах гололедица. 

До +16°С, но сюрпризы от погоды ещё можно ждать. Прогноз синоптиков на середину апреля-1

Днем преимущественно по южной половине страны ожидаются кратковременные дожди. Ветер северный, северо-восточный умеренный, порывистый, местами по юго-востоку сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +1...+8 °С, максимальная днем +8...+15 °С. В середине недели погодные условия будут формировать атмосферный фронт и теплая неустойчивая воздушная масса.

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.  

В Москве +14°С и ясно, в Мадриде до +25°С. О погоде в Европе на неделю с 10 по 16 апреля читайте здесь.

До +16°С, но сюрпризы от погоды ещё можно ждать. Прогноз синоптиков на середину апреля-4

До +16°С, но сюрпризы от погоды ещё можно ждать. Прогноз синоптиков на середину апреля-6

До +16°С, но сюрпризы от погоды ещё можно ждать. Прогноз синоптиков на середину апреля-8

До +16°С, но сюрпризы от погоды ещё можно ждать. Прогноз синоптиков на середину апреля-10

До +16°С, но сюрпризы от погоды ещё можно ждать. Прогноз синоптиков на середину апреля-12

До +16°С, но сюрпризы от погоды ещё можно ждать. Прогноз синоптиков на середину апреля-14

# Погода в Беларуси # общество # Юлия Самусенко # Фотофакт

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