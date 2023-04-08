До +16°С, но сюрпризы от погоды ещё можно ждать. Прогноз синоптиков на середину апреля

В начале рабочих будней погоду будут определять атмосферные фронты и более теплая воздушная масса. Ожидается облачность с прояснениями, рассказали в программе «Плюс-минус». Ночью на большей части страны пройдут осадки (снег, мокрый снег, переходящий в дождь), местами слабый туман, по западу гололед, на дорогах гололедица.
Днем преимущественно по южной половине страны ожидаются кратковременные дожди. Ветер северный, северо-восточный умеренный, порывистый, местами по юго-востоку сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +1...+8 °С, максимальная днем +8...+15 °С. В середине недели погодные условия будут формировать атмосферный фронт и теплая неустойчивая воздушная масса.
Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.
В Москве +14°С и ясно, в Мадриде до +25°С. О погоде в Европе на неделю с 10 по 16 апреля читайте здесь.