Азарёнок: прошли выборы, и воет враг – ему невыносимо. Наверх пошли государевы люди

Авторская журналистика на СТВ. Рубрика Григория Азаренка «Тайные пружины политики».

Григорий Азаренок, СТВ:

Великий фрагмент великого романа «Поднятая целина». Давыдов, председатель, пашет. Вскапывает. Проходит. Льет своим потом землю. Умирает, но давит. И камни, и коренья проходит. Но идет. И это чтобы крестьянам показать, что надо. Что может. Что только так. Идут быки. Тянут. Борозда растет. Так, наш Батька на троне вечный был работник. Вот так он впрягается в государство наше. И пашет, пашет, пашет. И есть рядом с ним те, кто не может устоять, кто впрягается вместе с ним. О петровских сподвижниках Пушкин сказал: «птенцы гнезда Петрова». Я пропою хвалу сегодня батькиным орлам. Прошли выборы. Беларусь избрала своих представителей. Своих глашатаев. Своих народных представителей. И воет враг. Ему невыносимо. Наверх пошли государевы люди. Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики».

И сегодня я хочу поговорить о них. О державных строителях. О тех, кто презрел себя. О тех, кто служит Родине. У нас еще со времен советской власти действует, в общем-то, верное правило: сделал хорошо – ну и молодец. А оплошал – получай на полную катушку. И правильно это, по-евангельски – пусть правая рука не знает, что левая делает. И не ищи награды в этом мире. Но в нынешнем информационном обществе, если не фиксировать людей, их поступки, их поведение, если не ставить их в пример, на пьедестал всегда забирается интриган, рвач, хапуга, деляга, и пока скромничают добрые, злые ползут и карабкаются, обмотавшись лестью и патокой. И надо выжигать их огнеметом. А потому не сочтут мои слова за лесть те, о ком хочу прокричать хвалу. Наталья Ивановна Кочанова. Она отвечала за проведение этих выборов. И принято у наших снобов, у наших лавандовых, у наших смузиков, у наших элитариев, сошедших с шеста, иронизировать над человеком, который пошел с самых низов. С самой трудной, с самой нервной сферы – ЖКХ. Когда ты идешь в гущу народного возмущения и недовольства. И тебе надо решать тысячу проблем здесь и сейчас, не имея ни средств, ни возможностей. И Наталья Ивановна умеет это делать.

Григорий Азаренок:

Так и на второй должности в стране она не почивает, не барствует. Говорят, свет в кабинете зажигается в 8 утра, а гаснет ближе к 11. И все это – люди, люди, люди, проблемы, просьбы, прошения, мольбы, заламывают руки, плачут, идут с печалями, с челобитными. И все принимает на себя Наталья Ивановна. А еще – самый сложный участок – раскормленный, тучный, ленивый Минск. И еще и выборы. Но у Натальи Ивановны нет слова невозможно. Есть одно – Батька поручил. И вот она блестяще провела эти выборы. И обратилась затем к тем, кого избрали. С очень простыми и очень понятными словами. Наталья Кочанова – будущим парламентариям: нельзя быть безразличным и равнодушным. Подробности.

Григорий Азаренок:

А Игорь Васильевич Карпенко. Глава ЦИК. Он был молниеносен, решителен, всеведущ, открыт. Он был бодр без сна каждую минуту. Это – государев человек батькиного призыва, птенец гнезда Лукашенко. Глава компартии – он встал в свое время на ту гору, куда прут и прут, прут и прут все западные ландскнехты – в образование вечно прутся фонды и фондики, агенты и агентессы. Он был царем этой горы, и сталкивал их всех в бездну, защищая детские души от всей погани. И вот он встал на важнейший пост. До него эту ношу могла тянуть только Лидия Михайловна Ермошина. Игорь Васильевич принял знамя. И вот уже вслед за блестящим референдумом – впервые в истории единый день голосования. И вновь – блестяще. И вы думаете, что эти люди что-то получают. Поверьте, когда российские толстосумы видят нас, они смеются с наших государевых людей. И с государства нашего. Вот свежий примерчик. Российский, хочется матюкнуться, Forbs. Прошу прощения, зрители, но я прочту это.

Александр Лукашенко в очередной раз объявил о намерении стать Президентом Беларуси. И на этот раз топоним «Белоруссия» можно употреблять без опасений нарваться на осуждение тех, кто требует называть страну «Беларусь». Потому что то, что построил Лукашенко в течение своего текущего срока, – это именно «Белоруссия». То ли советская, но не социалистическая республика, то ли ассоциированное с Россией государство. Ну не самки ли вы собаки, Forbs. Поганая, мерзкая, жалкая, подлая, мелочная, свинская, россиянская, недобитая гнусь 91-го. Григорий Азаренок:

Вы в своих голубых салонах задохнетесь в блевотине. Разложитесь. Из ваших туловищ будут вытекать переваренные доллары. Вы забьете ими все свои хлебальники и издохните. Ренты и акции закупорят все ваши отверстия. И вашими дорогими сигарами мы потушим ваши гнилые глаза. А Лукашенко будет. И страна будет. Потому что Forbs у нас вместо туалетной бумаги. И к той же подлинной целине. Вы не читали. А мы ей живем. И третий державный человек – Дмитрий Валерьевич Павличенко.

Дмитрий Павличенко, председатель совета Белорусской ассоциации ветеранов подразделений спецназа войск МВД «Честь»:

Предатели нашего Отечества пытаются нас запугать, но выглядит это смешно. В противовес угрозам, которые пытаются создать нашему государству недружественные нам правительства соседних государств, во внутренних войсках созданы дополнительные отряды специального назначения. И помимо этого, ветеранские подразделения специального назначения. Мы на протяжении уже третьего года проходим подготовку в учебных центрах и учебных базах внутренних войск и готовы вместе с вновь созданными подразделениями в любое время выступить на прикрытие рубежей нашей Родины, защиту нашей границы. И оказать морально-психологическую и физическую помощь нашим бойцам подразделений специального назначения. В свое время мы со стоящими здесь бойцами в лихие 90-е годы не дали уничтожить нашу страну бандитам, различного рода экстремистам – не дадим и сейчас.